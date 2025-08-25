Detenidos dos hombres que asaltaron a cuatro vecinos de Moratalla y Cehegín

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 11:37 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia, después de varias investigaciones en los municipios de Moratalla y Cehegín para esclarecer varios robos violentos, cometidos contra personas de avanzada edad, culminaron con la detención de dos experimentados delincuentes y con el esclarecimiento de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación. La investigación se inició cuando varios vecinos de los municipios de Moratalla y Cehegín denunciaron que un joven les había robado violentamente joyas y dinero.

Las tres víctimas, de avanzada edad, relataron que habían sido abordadas cuando paseaban solas. El sujeto se había dirigido a ellas con una excusa cualquiera, para después, emplear la violencia hasta apoderarse de los objetos de valor que llevaban encima. La Guardia Civil recabó una serie de indicios que dirigieron el foco hacia un experimentado delincuente, conocido de la zona, sobre el que pesaba una orden judicial de ámbito nacional, de búsqueda y detención por hechos similares.

En un dispositivo policial establecido en Cehegín, agentes de la Benemérita localizaron al violento y huidizo delincuente: un hombre, de 23 años, que resultó detenido como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Otra investigación desarrollada por la Guardia Civil, en el mismo municipio, finalizó con la detención de un segundo delincuente, como presunto autor del robo mediante 'tirón' que causó lesiones de gravedad a una mujer de avanzada edad.

El despliegue de un amplio dispositivo de búsqueda, la colaboración vecinal y las labores de investigación resultaron positivas con la identificación del sospechoso, un conocido delincuente asentado en Cehegín, que fue detenido como presunto autor de delito de robo con violencia.