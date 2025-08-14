Cuarto encierro limpio y rápido por las calles de Blanca Las reses salieron juntas de corrales y no se dispersaron

Jesús Yelo Jueves, 14 de agosto 2025, 17:49

Los novillos de la ganadería de Chamaco proporcionaron este jueves un cuarto encierro por las calles de Blanca muy limpio y rápido. Duró apenas dos minutos y algunos segundos más, y terminó con absoluta normalidad.

Con puntualidad inglesa, en esta ocasión el encierro salió a las tres en punto desde el corral de Barrionuevo y la manada inicio y acabó el recorrido de manera conjunta entre los cuatro novillos, con un peso de 400 a 450 kilos, dos marrones y dos negros, y los cuatro cabestros. Desde el lanzamiento del tercer cohete y el último, una vez los novillos entraron a la plaza portátil, transcurrieron ocho minutos.

La afluencia fue menor que la del miércoles por la noche, ya que se reunieron unas 3.000 personas en La Gran Vía y calles Nueva de Blanca, Plaza de la Iglesia, Pedro Cano, Anguillara Sabazia y la propia plaza. La prueba fue el aparcamiento ubicado en San Rafael, a la salida del pueblo, donde aparcar fue tarea más fácil que en otras ocasiones.

Este viernes tendrá lugar el último de los encierros, esta vez de carácter juvenil, con salida desde la calle Nueva de Blanca hasta la plaza de toros, apenas doscientos metros, y que organiza la peña Manolete. A continuación, los terceros aperitivos taurinos en el centro Idol que organiza el Círculo Taurino, y por la tarde, la última novillada.

