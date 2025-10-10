El consejero Pedreño destaca que la ampliación del centro de salud de Santomera evitará desplazamientos a Murcia El consejero señala que el municipio recibirá una inversión de 3 millones de euros para esta obra y para el nuevo Servicio de Urgencias; y que dispondrá de los servicios de odontología, fisioterapia y atención a la mujer

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reiteró este martes en Santomera que el Gobierno regional impulsará «en los próximos meses» la licitación de las obras de renovación integral del centro de salud y la construcción de un nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y que la previsión es que los trabajos empiecen en 2026. El cálculo iniciar era que se iniciaran este semestre. La inversión rondará los 3 millones de euros y evitará desplazamientos a Murcia, destacó el consejero durante una visita con motivo de las fiestas patronales.

El titular regional de Salud subrayó que se trata de una obra importante y necesaria, ya que «los ciudadanos de Santomera necesitan servicios sanitarios modernos y de calidad que cubran todas sus necesidades asistenciales». Agregó que el Gobierno regional y la Consejería de Salud «apuestan claramente por ofrecer mejores servicios sanitarios en todo el territorio, reforzando los recursos, las herramientas y las posibilidades diagnósticas de los centros de salud».

El nuevo proyecto permitirá que Santomera cuente con servicios de odontología, fisioterapia y atención a la mujer, prestaciones que actualmente deben compartirse con otros municipios. «Es necesario que los vecinos y vecinas de Santomera dispongan de estos servicios en su propio municipio, sin tener que desplazarse, porque tienen ese derecho y nosotros tenemos la obligación de apostar y trabajar para que así sea», recalcó el consejero

La actuación se desarrollará en dos fases. En la primera, se demolerá el actual servicio de urgencias para levantar el nuevo SUAP y, de forma paralela, se construirá la ampliación del centro de salud. Esta fase permitirá ubicar en la planta baja el nuevo servicio de urgencias y, en la planta primera, las consultas de odontología y medicina de familia.

Una vez finalizada esta etapa, comenzará la segunda fase, que consistirá en la remodelación del edificio actual del centro de salud. En la planta baja se ubicarán las consultas de fisioterapia, las de adultos (como extracciones y pruebas diagnósticas, entre ellas ecografías), así como consultas de apoyo al diagnóstico y atención urgente.

En las plantas superiores se situarán las consultas de medicina de familia, enfermería y la unidad de atención a la mujer, que contará con consultas de matrona y ginecología, además de una sala de exploraciones y otra más amplia para sesiones de preparación al parto y educación maternal.

Con esta actuación, el centro de salud de Santomera pasará de los 1.800 metros cuadrados actuales a un total de 2.600, lo que permitirá ampliar notablemente su capacidad y mejorar la atención a los pacientes. «El resultado será un centro moderno, actualizado y adaptado a las necesidades asistenciales de la población de Santomera», concluyó el consejero, quien insistió en que se trata de «un proyecto importante, interesante y necesario para los santomeranos y santomeranas».

Pediatría los sábados

Sigue sin fecha la recuperación del servicio de Pediatría los sábados. Su eliminación obliga a ir al centro de salud de Puente Tocinos. Fuentes de la Consejería de Salud indicaron que, «respecto a la atención pediátrica, por ahora se mantiene el circuito existente y en cuanto haya profesionales disponibles, se pondrá también los sábados». «Desde la Consejería de Salud venimos pidiendo al Gobierno de España medidas urgentes para paliar el déficit de profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria», concluyeron.

