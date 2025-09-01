La Consejería licita las obras del colegio Antonio Molina de Blanca, que tendrá seis aulas más

Jesús Yelo Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha sacado la licitación de las obras de ampliación del colegio público Antonio Molina de Blanca. Así se publicó este lunes en la Plataforma de contratación del sector público de la Comunidad. Los trabajos supondrán la construcción de un nuevo pabellón con seis aulas de Infantil, comedor y gimnasio, con un presupuesto que supera los 2,5 millones de euros.

Las empresas interesadas en llevar a cabo las obras tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar sus ofertas. El objetivo es que los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de doce meses, puedan comenzar al inicio del próximo año.

La ampliación del centro educativo es una vieja demanda del municipio, ya que este colegio presenta una alta ocupación en los últimos cursos.

Infantil y Primaria

El colegio cuenta en la actualidad con dos líneas completas de Infantil y Primaria, con cinco aulas de Infantil, un total de trece aulas de Primaria y seis de menores dimensiones donde se ubican unidades de desdoble.

La construcción de las seis nuevas aulas de Infantil permitirá que las actuales se destinen a alumnos de Primaria, para mejorar las instalaciones del centro y cubrir de esa forma las necesidades del espacio del colegio. El consejero de Educación y FP, Víctor Marín, destacó que, con la licitación de las obras, «damos un paso más para la ampliación de este histórico colegio, con el fin satisfacer las necesidades de escolarización actuales y futuras de Blanca».