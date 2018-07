Cinco municipios no recogerán el 30% de la cosecha de sandía por los bajos precios

Eurodiputados del PP piden que no se importen limones

Los eurodiputados del PP Ramón Luis Valcárcel, Esther Herranz y Gabriel Mato solicitaron ayer a la Comisión Europea (CE) que prohíba provisionalmente la importación de cítricos y otros productos vegetales procedentes de países no europeos. Tal petición la justificaron «debido al elevado riesgo de contagio de plagas fitosanitarias que plantean para las producciones europeas». Los parlamentarios europeos explicaron en un comunicado que la CE ha propuesto recientemente una lista de productos vegetales cuya importación al mercado de la Unión Europea quedará provisionalmente cerrada. «Esta prohibición será levantada solo si los países de origen demuestran que sus envíos no planten riesgo de contagio. Se trata de una lista que estaba pendiente de elaborar tras la última revisión de la normativa comunitaria sobre lucha contra las plagas en especies vegetales». En el listado, la Comisión Europea «solo ha incluido materiales de plantación ornamental y forestal, que responden a los intereses de países del norte, pero no otros productos de alto riesgo, como los cítricos, pese a la petición que habían hecho en este sentido ocho países miembros de la Unión Europea». En concreto, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Grecia, Chipre y Malta. Ante esta situación, los eurodiputados populares enviaron ayer una pregunta escrita a la CE para saber los motivos de la ausencia de esa exclusión y para conocer «si tiene intención de rectificar su propuesta», con el fin de contemplar la petición de los países mencionados anteriormente.

Los europarlamentarios populares consideraron que la decisión adoptada en Bruselas por las autoridades de la Comisión Europea «se contradice» con el acuerdo alcanzado en 2016, sobre la revisión del reglamento comunitario de lucha contra las plagas, «cuya finalidad era reforzar el carácter preventivo de las medidas encaminadas a frenar la entrada en la UE de patógenos de países terceros».