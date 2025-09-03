El Ayuntamiento de Santomera pide una patrulla permanente de la Guardia Civil para el municipio

LA VERDAD Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santomera celebró ayer la Junta Local de Seguridad con motivo de las fiestas patronales, que comenzarán en las próximas semanas. Víctor Martínez, alcalde de Santomera, presidió la reunión, a la que también asistieron Francisco Abril, director general de Administración Local, y representantes de la Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, entre otros.

El primer edil trasladó la necesidad de incrementar los efectivos de la Guardia Civil en Santomera. En este sentido, solicitó que la Benemérita cuente con una patrulla permanente en la localidad, ya que el puesto principal no solo da cobertura al término municipal, sino también a diversas pedanías de Murcia como El Raal, Cobatillas, Santa Cruz, Llano de Brujas, El Esparragal y parte de Monteagudo, atendiendo a una población conjunta que supera los 40.000 habitantes.

Por ello, pidió a la Delegación del Gobierno que tenga en cuenta a Santomera en la planificación del refuerzo de plantilla, destinando nuevos agentes al puesto local. Del mismo modo, reiteró la necesidad de que Santomera cuente con una comisaría de Policía Nacional, «lo que redundaría en una mayor eficacia y calidad de atención al ciudadano», concluyó Víctor Martínez.