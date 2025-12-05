El Ayuntamiento de Blanca homenajea al músico Víctor Cano

Jesús Yelo Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Blanca rindió este viernes un homenaje institucional a Víctor Cano por cumplir veinte años como director de la Escuela de Música y de la banda de la Agrupación Musical de Blanca. El acto tuvo lugar en el despacho del alcalde, Pablo Cano, en presencia del concejal de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez, y después se sumó el pintor Pedro Cano. El músico firmó en el libro de honor del consistorio.

Victor Cano es titulado superior de música en las especialidades de Orquesta y Pedagogía del Lenguaje y la Educación Musical por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, y actualmente es el director de la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

Temas

Blanca