El músico Víctor Cano firma en el libro de honor del municipio. Ángela Belmar

El Ayuntamiento de Blanca homenajea al músico Víctor Cano

Jesús Yelo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:26

El Ayuntamiento de Blanca rindió este viernes un homenaje institucional a Víctor Cano por cumplir veinte años como director de la Escuela de Música y de la banda de la Agrupación Musical de Blanca. El acto tuvo lugar en el despacho del alcalde, Pablo Cano, en presencia del concejal de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez, y después se sumó el pintor Pedro Cano. El músico firmó en el libro de honor del consistorio.

Victor Cano es titulado superior de música en las especialidades de Orquesta y Pedagogía del Lenguaje y la Educación Musical por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, y actualmente es el director de la Orquesta Sinfónica del Valle de Ricote.

