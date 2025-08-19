El Ayuntamiento de Alguazas envía al Ministerio el proyecto para el nuevo semienlace del Arco Noroeste
Transportes autoriza la licitación y ejecución de las obras, mientras el gobierno local exige a la Comunidad que asuma el coste total de la inversión
Martes, 19 de agosto 2025, 00:37
Cada vez está más cerca que la construcción del segundo acceso del municipio a la nueva infraestructura del Arco Noroeste se haga realidad. El Ayuntamiento ... de Alguazas ha presentado al Ministerio de Transportes el proyecto de trazado y estudio de tráfico para la construcción del nuevo semienlace, una infraestructura que se considera clave para mejorar los accesos y las comunicaciones de la localidad. Así lo confirmó ayer en una nota de prensa.
Durante los meses de junio y julio, el Consistorio alguaceño trabajó intensamente en la redacción de este documento, requisito imprescindible para obtener la autorización ministerial previa a la licitación y ejecución de las obras. De hecho, el departamento que dirige Óscar Puente ya ejecutó la construcción de una de las dos glorietas que formarán parte de este nuevo acceso.
El alcalde, José Gabriel García Bernabé, mantuvo a finales de julio una reunión con la Demarcación de Carreteras del Estado para revisar el proyecto y agilizar de ese modo la tramitación administrativa. «Asumimos la redacción y la gestión de las obras con el compromiso de que Alguazas disponga de un nuevo enlace a la autovía Arco Noroeste lo antes posible», hace hincapié el regidor.
También recuerdan que, inicialmente, la Comunidad Autónoma era la encargada de redactar el proyecto, pero el pasado junio comunicó que se limitaría a transferir un millón de euros para las obras. Una circunstancia que ha provocado que el Ayuntamiento sea finalmente el promotor directo de la obra.
Eso sí, se ha solicitado formalmente al Gobierno regional un incremento de la aportación hasta 1,8 millones de euros para cubrir el coste total, mientras asume toda la gestión técnica y administrativa de la construcción de la infraestructura.
El municipio afronta la redacción y gestión de las obras, aunque confía en la aportación de 1,8 millones de fondos autonómicos
Porque «nosotros lo que le hemos dicho es que vayamos al compromiso inicial que se acordó con el Ministerio en su día», tal como insiste a LA VERDAD el primer edil, donde «el Ministerio hacía una de las dos rotondas de este semienlace y la Comunidad Autónoma, la otra».
Al final, «estaban insistiendo mucho -desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras- en que aprobásemos el borrador de convenio para firmarlo cuanto antes y que nos dieran el millón de euros y ya está. Porque eso es lo que lo que querían, para que nosotros nos busquemos la vida con el resto del importe que falta y toda la tramitación administrativa», añade el regidor independiente García Bernabé.
En cualquier caso, el paso dado ahora a nivel municipal supone un avance en el compromiso adquirido hace un año con el propio Ministerio, que ya aprobó una modificación del proyecto original y que, tal como reconocen desde el Consistorio, ha invertido ya un total de 11 millones de euros en Alguazas para mejorar sus accesos y conexiones.
Tramo abierto en julio
Por todo ello, el alcalde insiste en que «el Ministerio cumplió su parte, ha hecho su rotonda y ahora falta que la Comunidad Autónoma haga la suya», aunque «lo que pasa es que ya no dicen que lo van a hacer». Hay que recordar que la autovía Arco Noroeste abrió al tráfico el pasado julio el primero de los tramos, por lo que los vecinos de la localidad ya pueden utilizarla en sus desplazamientos.
Con este nuevo semienlace, Alguazas completará, sin duda, sus comunicaciones hacia el norte. En los últimos meses, se ha rehabilitado un tramo de la RM-531 y está en licitación un segundo tramo de un kilómetro, impulsado por la Consejería de Fomento, para lo que han invertido cerca de tres millones de euros. «Las tres administraciones, local, autonómica y estatal, debemos ir de la mano por el bien de nuestros vecinos y es el camino a seguir», concluyó el regidor.
