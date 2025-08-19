La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, visita un tramo de las obras del Arco Noroeste. Ayto.

El Ayuntamiento de Alguazas envía al Ministerio el proyecto para el nuevo semienlace del Arco Noroeste

Transportes autoriza la licitación y ejecución de las obras, mientras el gobierno local exige a la Comunidad que asuma el coste total de la inversión

Zenón Guillén

Martes, 19 de agosto 2025, 00:37

Cada vez está más cerca que la construcción del segundo acceso del municipio a la nueva infraestructura del Arco Noroeste se haga realidad. El Ayuntamiento ... de Alguazas ha presentado al Ministerio de Transportes el proyecto de trazado y estudio de tráfico para la construcción del nuevo semienlace, una infraestructura que se considera clave para mejorar los accesos y las comunicaciones de la localidad. Así lo confirmó ayer en una nota de prensa.

