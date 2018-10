El autobús desde Los Álcazares hasta Los Arcos recupera la línea con tres rutas diarias ALEXIA SALAS Miércoles, 24 octubre 2018, 09:02

Los vecinos recuperarán el autobús que conecta con el hospital de Los Arcos a partir del próximo 5 de noviembre. Así lo confirmó ayer el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, quien ha reclamado a la Comunidad la reapertura de la línea regular desde 2013, cuando el exconsejero de Fomento Francisco Bernabé la cerró para implantar un servicio 'a demanda' que nunca funcionó y que generó numerosas quejas ciudadanas. También la oposición pidió que se reimplantara el servicio.

Ha costado cinco años que la Comunidad autorice la línea regular que transportará a los vecinos hasta el centro hospitalario con tres rutas diarias de ida y tres de vuelta. El primer autobús partirá hacia Los Arcos, en el vecino municipio de San Javier, a las 8.15 de la mañana. Después habrá otra salida a las 11.15 horas, y la última será a las 15.00 horas. Las rutas de regreso desde el hospital saldrán a las 9.15 horas, a las 12.15 horas y a las 16.00; es decir, una hora más tarde de la ruta de ida. El servicio funcionará de lunes a viernes.

Dos paradas

A falta de que los responsables municipales concreten esta semana el trayecto completo y fijen las paradas necesarias, fuentes del Ayuntamiento adelantaron ayer que habrá un punto de recogida de viajeros en la puerta del Consistorio y otro junto a la urbanización Oasis de Los Narejos. «Éramos el único municipio de la Región que no tenía conexión de autobús con su hospital», afirmó ayer el alcalde, quien anunció la reapertura del servicio en la comida de los jubilados. «Son los principales usuarios, ya que necesitan ir al hospital y muchos no tienen coche o no pueden conducir. Era muy necesario», explicó Bastida. La línea regular pone fin a un servicio 'a demanda' que generó numerosos conflictos a los vecinos, que tenían que solicitar el traslado por teléfono con 24 horas de adelanto.