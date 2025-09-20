Amenaza de corte de luz en una veintena de edificios municipales de La Unión La orden, emitida por el Gobierno regional, se debe a la existencia de deficiencias «graves» en la red y afectaría al Ayuntamiento y el polideportivo

La Dirección General de Industria del Gobierno regional ha advertido al Ayuntamiento de La Unión de un posible corte de suministro eléctrico en una veintena de locales públicos municipales. La desconexión de la red se producirá si el Consistorio no acredita, como máximo el lunes 22 de septiembre, la reparación de determinadas deficiencias «graves» denunciadas hace más de un año por el sindicato CSIF. Estas sirvieron para la apertura de un expediente informativo.

En la resolución, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, el organismo autonómico recuerda que «no hay constancia de que se haya subsanado el mal estado de conservación y mantenimiento en el que se encontraban determinadas instalaciones eléctricas de baja tensión pertenecientes a locales de titularidad municipal». Por ese motivo, anuncia, la calificación de esas instalaciones pasa a ser negativa. Se otorgó un plazo de subsanación de seis meses y desde entonces «se remitieron diversos oficios al Ayuntamiento sin que conste que haya tenido entrada documentación alguna justificación de que se hayan subsanado».

Los locales afectados por la resolución son el propio Ayuntamiento- Casa del Piñón, los seis colegios de La Unión y Roche, la Policía Local, la biblioteca municipal, el juzgado de paz, el pabellón municipal Ramón Solano Lozano, el centro social de Roche, el Museo Etnográfico de Roche, el consultorio de Roche, el pabellón de Roche, el centro cultural Asensio Sáez, el polideportivo municipal, el punto de atención a la infancia de Portmán, el pabellón de Portmán, el Museo Arqueológico de Portmán, el consultorio de Portmán, el hogar de la tercera edad de Portmán, el punto de atención a la infancia de Roche, la sede de los servicios sociales, el espacio joven y el Grupo Scouts, en la antigua guardería Santa Bárbara.

Inversión municipal de 100.000 euros

El gobierno local, formado por PP y Vox, aseguró que los informes de subsanación de deficiencias correspondientes a los colegios Herrerías, Alfonso X El Sabio, El Garbanzal, Rey Juan Carlos, Enrique Viviente y Roche se enviarán a Industria «porque se ha venido trabajando intensamente en los últimos meses para reparar todo lo necesario». Desde el ejecutivo municipal, dirigido por el alcalde Joaquín Zapata, destacaron, asimismo, la subsanación definitiva de deficiencias en las instalaciones eléctricas del Antiguo Mercado Público y la Maquinista de Levante y que continúan trabajando para actuar en el resto de centros municipales «con una inversión cercana a los 100.000 euros». Las reparaciones en el polideportivo municipal y en el Ayuntamiento-Casa del Piñón «también están muy avanzadas».

El gobierno local subraya que «tiene la determinación de subsanar todos los problemas eléctricos detectados para cumplir con la normativa». La disponibilidad presupuestaria y la maquinaria administrativa para afrontar estas reparaciones, lamentaron, «no son siempre todo lo inmediatas que sería deseable».Sobre el requerimiento, el ejecutivo local indica que existe la posibilidad de recurrir en vía administrativa. Anunció que «agotará todos los trámites para poner de manifiesto que se está actuando decididamente». El PSOE local aseguró que «la dejadez de PP y VOX arriesgan a La Unión a un apagón total en sus centros municipales».