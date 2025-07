El alcalde de Alguazas cesa a su mano derecha y advierte de que «hay líneas rojas que no se pueden atravesar»

Claudio Caballero Miércoles, 23 de julio 2025, 18:58 Comenta Compartir

El alcalde de Alguazas, el independiente José Gabriel García Bernabé, ha cesado al que hasta ahora era su mano derecha, el también edil independiente y teniente de alcalde Jesús Gomariz. Y aunque no ha explicado los motivos del cese, sí ha remarcado una frase lapidaria: «Hay líneas rojas que no se deben traspasar y yo no lo voy a tolerar». LA VERDAD habló este miércoles con el alcalde y se limitó a decir que en próximas fechas dará las explicaciones oportunas. Durante las últimas horas, y en su círculo más estrecho, sí ha anunciado que iba a denunciar el asunto ante la Guardia Civil.

En un comunicado, Bernabé aseguro que ha tenido que tomar «una de las decisiones más difíciles de mi vida: el cese de una persona con la que he compartido mucho, con quien he trabajado intensamente durante este tiempo». Dijo agradecer «profundamente su dedicación, su entrega al partido, al municipio de Alguazas y al servicio público». «Ese agradecimiento quiero hacerlo público, porque es sincero y merecido. Sin embargo, hay líneas rojas que no se pueden ni justificar ni tolerar. Hay límites que no deben cruzarse. Como alcalde, me debo a los principios que siempre he defendido y, sobre todo, me debo a mi pueblo», apostilló.

Añadió que «tomar decisiones duras nunca es fácil, pero cuando se trata de anteponer el interés general, el servicio público y la dignidad del cargo que represento, no hay otra opción posible». Por ello, -dijo- «me he visto obligado a hacer efectivo el cese de todas sus responsabilidades en el ayuntamiento de Alguazas«.

LA VERDAD habló también ayer con el edil cesado e insistió en que dará todas las explicaciones en el pleno que tendrá lugar el próximo miércoles. «Le voy a pedir al señor alcalde que diga en público lo que me dijo a mí en privado el martes, porque si lo hace con testigos, va a terminar en los juzgados». Gomariz tampoco quiso ir más allá y emplazó al día de la sesión para aclarar la situación.

Jesús Gomariz Puerta era hasta este martes el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Servicios y Pedanías del consistorio alguaceño. Su amistad y unión con el regidor se remontan varios años atrás, participando ambos en el proyecto Unidad por Alguazas, partido que finalmente ganó las elecciones municipales del pasado año 2023.

