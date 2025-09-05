Todos los agentes de la plantilla de la Policía Local de Abarán trabajarán los cuatro días de fiestas El Ayuntamiento espera una gran afluencia de público para la corrida de toros y el concierto de '500 Noches', previsto para el próximo día 27

Todos los efectivos de la plantilla de la Policía Local de Abarán trabajarán todos los días del 26 al 29 de septiembre para garantizar la seguridad ciudadana durante los actos organizados con motivo de las fiestas patronales de San Cosme y San Damián. Así lo anunció el jefe del cuerpo municipal de seguridad, Juan Moya, al término de la Junta de Seguridad que se celebró ayer bajo la presidencia del alcalde, Jesús Gómez.

El regidor incidió en la gran afluencia de público que se espera durante esos días, en especial, el día 27, con motivo de la corrida de toros y el concierto de '500 Noches' en el parque municipal. Para ellos, los 25 miembros de la plantilla, incluido el jefe, y en coordinación con la Guardia Civil, trabajarán sin descanso en el despliegue preparado para los días grandes de las fiestas en cuanto a público y vehículos se refiere.

En el encuentro tomó parte el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, Julio Martínez, quien manifestó que «los actos delictivos y violentos en Abarán se han reducido un 15% con respecto al año anterior».

En la Junta Local de Seguridad convocada por el alcalde de Abarán también participaron el sargento de la Guardia Civil, Sergio Lozano; el coordinador de Protección Civil, José Javier Lozano; el teniente de la Guardia Civil de Cieza, Carlos Xabier López, así como los concejales de Seguridad Ciudadana, Festejos y Mujer, Adrián Carrillo, Fátima Saorin y Mari Carmen Miñano, respectivamente.

Temas

Abarán