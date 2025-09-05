La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Abarán, en una imagen de archivo. LV

Todos los agentes de la plantilla de la Policía Local de Abarán trabajarán los cuatro días de fiestas

El Ayuntamiento espera una gran afluencia de público para la corrida de toros y el concierto de '500 Noches', previsto para el próximo día 27

Jesús Yelo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:08

Todos los efectivos de la plantilla de la Policía Local de Abarán trabajarán todos los días del 26 al 29 de septiembre para garantizar la seguridad ciudadana durante los actos organizados con motivo de las fiestas patronales de San Cosme y San Damián. Así lo anunció el jefe del cuerpo municipal de seguridad, Juan Moya, al término de la Junta de Seguridad que se celebró ayer bajo la presidencia del alcalde, Jesús Gómez.

El regidor incidió en la gran afluencia de público que se espera durante esos días, en especial, el día 27, con motivo de la corrida de toros y el concierto de '500 Noches' en el parque municipal. Para ellos, los 25 miembros de la plantilla, incluido el jefe, y en coordinación con la Guardia Civil, trabajarán sin descanso en el despliegue preparado para los días grandes de las fiestas en cuanto a público y vehículos se refiere.

En el encuentro tomó parte el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, Julio Martínez, quien manifestó que «los actos delictivos y violentos en Abarán se han reducido un 15% con respecto al año anterior».

En la Junta Local de Seguridad convocada por el alcalde de Abarán también participaron el sargento de la Guardia Civil, Sergio Lozano; el coordinador de Protección Civil, José Javier Lozano; el teniente de la Guardia Civil de Cieza, Carlos Xabier López, así como los concejales de Seguridad Ciudadana, Festejos y Mujer, Adrián Carrillo, Fátima Saorin y Mari Carmen Miñano, respectivamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  5. 5 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  6. 6

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025
  8. 8

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  9. 9 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora
  10. 10 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Todos los agentes de la plantilla de la Policía Local de Abarán trabajarán los cuatro días de fiestas

Todos los agentes de la plantilla de la Policía Local de Abarán trabajarán los cuatro días de fiestas