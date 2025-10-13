Más de once kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia El tráfico presenta importantes atascos en el inicio de la semana

La semana comienza este lunes con importantes problemas en la circulación. La autovía A-30, a la altura de Murcia, presenta largas retenciones y en sentido Albacete el atasco se extiende entre los kilómetros 146 y el 135. Además, en sentido Cartagena también hay tráfico poco fluido entre los kilómetros 144 y 146.

Ya en la A-7, a la altura de los centros comerciales Thader y Nueva Condomina, hay retenciones entre los kilómetros 565 y 567. También en la A-30, a la altura de Molina de Segura, hay un atasco que se extiende entre los kilómetros 128 y 130.