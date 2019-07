«El nivel del fútbol sala femenino en la Región es bastante alto» María Monserrat viste la equipación del ED Sangonera. / a. gregorio María Monserrat López es jugadora de fútbol sala en el ED Sangonera la Verde ANTONIO GREGORIO Martes, 2 julio 2019, 08:33

Nacida en 1988 en Lorca, María Monserrat López ha vivido toda su vida en La Alberca. Es graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero desde muy pequeña le ha gustado jugar al fútbol. Su primer equipo de fútbol sala femenino llegó cuando comenzó a estudiar en el Instituto Alquibla. Desde entonces ha pasado por varios equipos hasta llegar al ED Sangonera la Verde, un club con el que ahora ha conseguido ganar la liga femenina y conseguir el ascenso a Segunda División. Sin embargo, debido a la falta de patrocinadores, se han acabado viendo obligadas a renunciar a la plaza.

-¿Qué ha significado ganar esta liga?

-Es un premio al trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. Aunque este año éramos pocos equipos en la categoría, tengo que decir que ha habido bastante nivel y no ha sido nada fácil. De hecho, la liga nos la jugamos en el último partido, por lo que ganarla, y posteriormente conseguir el 'play off' contra el equipo ganador de Melilla, ha sido algo muy bonito y especial.

-Finalmente, han tenido que rechazar la plaza por falta de patrocinadores...

-Ha sido una decepción para nosotras. Este año sí que queríamos subir de verdad; estábamos muy ilusionadas y con muchas ganas. Hicimos un 'dossier' donde explicábamos nuestra situación, poníamos todos los gastos desglosados y exponíamos las ventajas de patrocinar un equipo femenino. Lo enviamos a más de 50 empresas de la Región. Hemos hablado con bastante gente, pero nada, al final no ha habido suerte. Es triste, pero es así.

-A pesar de ello... ¿seguirán intentando el ascenso la próxima temporada?

-Claro, esto no nos quita las ganas de seguir jugando y disfrutando con este deporte. Nosotras somos muy exigentes y, aunque sabemos que no va a ser fácil, nuestro objetivo para la temporada que viene es conseguir lo máximo.

-¿Realmente hay apoyo al deporte femenino?

-Creo que es verdad que cada vez se le está dando más visibilidad, gracias en parte a las redes sociales y a los medios de comunicación, pero todavía queda mucho por hacer. Solo hay que ver nuestra situación.

-¿Es complicado hacerse hueco en el fútbol sala femenino?

-La verdad es que sí, especialmente en la Región de Murcia, donde el nivel del fútbol sala femenino es bastante alto. Hay muchos equipos y jugadoras muy buenas.

-¿Qué es lo que más le gusta del fútbol sala?

-Es un deporte bastante dinámico, mucho más que el fútbol. Se suelen marcar más goles, hay más jugadas... Además, fomenta el compañerismo. El fútbol sala me ha dado muchas amigas. Por otro lado, también ha influido en mi personalidad y me ha hecho más fuerte, pues te ofrece lecciones que te sirven para otros ámbitos de la vida.

-¿Cuál ha sido el secreto de este éxito?

-El trabajo, la actitud y el buen ambiente. La verdad es que todas estamos muy comprometidas y considero que es un equipo bastante equilibrado. También ha sido muy importante el trabajo de nuestra entrenadora, que ha sabido sacar lo mejor de nosotras.

-Un deseo para este deporte...

-Me gustaría que el fútbol sala, en general, ocupe el lugar que le corresponde. En los periódicos deportivos ves incluso antes noticias sobre el fútbol americano que sobre el fútbol sala de España. Considero que el esfuerzo de tanta gente no está recompensado. Pero sé que esto no se consigue de un día para otro.