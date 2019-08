«Mi música está enfocada a contar historias más que a hablar de mí mismo» Marcelo Criminal. / Edu Botella / AGM Marcelo Criminal es el nombre artítico del cantante y estudiante de Lengua y Literatura Española, Marcelo García SÓCRATES SÁNCHEZ Miércoles, 28 agosto 2019, 08:14

Marcelo García, murciano de 22 años y estudiante de Lengua y Literatura Española en la UMU, es conocido artísticamente como Marcelo Criminal. En 2015 empezó a componer y hace dos años sacó su primer disco, 'Acepta su cruz', donde dio un importante salto a nivel profesional.

-¿De dónde viene el nombre artístico de Marcelo Criminal?

-Fue una idea de un amigo mío. Hay un rapero llamado Jarfaiter que tiene una canción que es 'Mantenlo criminal'. Empezó a decírmelo de broma y, al final, acabó siendo mi nombre artístico.

-¿En qué estilo musical se sitúa?

-Mi vocación es la música pop, quiero que mis canciones lleguen al máximo público posible, no tengo ninguna intención de ser elitista. Es una música pop minimalista, a veces triste, que se puede enmarcar en los géneros musicales Bedroom Pop y Lo-fi.

-¿Qué ha supuesto que Carolina Durante interprete su canción 'Ahora sí que sí'?

-Sobre todo ha repercutido en que sea más conocido, recibo mucha más atención mediática. Me llaman más para hacer conciertos, aparte de que es una satisfacción espiritual porque han hecho una canción muy chula junto a Amaia. Pero tampoco quiero darle más importancia de la que merece; ha llegado a mucha gente que es lo importante.

-Si tuviera que elegir, ¿festivales o gira por pequeñas salas?

-Cuando he tenido la oportunidad de tocar en festivales pequeños, me he divertido mucho. Experiencias como las que tuve en el festival 'Zaragoza feliz feliz' te llenan como artista. Los festivales que duran un día son los que más disfruto, me gusta mucho ver conciertos y poder ver a cinco o seis artistas siempre es muy interesante. Se genera un buen ambiente y la gente lo disfruta. En octubre estaré actuando en el festival 'Ruidismo' de Bullas.

-¿Su música sale de experiencias vividas?

-No necesariamente; al final hay una perspectiva mía porque yo hago las canciones, pero intento contar historias más que hablar de mí mismo. Me imagino una historia más amplia y enmarco la canción en un detalle de esa historia. El personaje no tiene que ser alguien con el que yo me identifique, normalmente son personajes desgraciados.

-¿Cree que existe una movida murciana?

-No termino de verlo, en el sentido de que cada uno hace lo suyo, es decir, no creo que yo tenga que ver con artistas como Viva Suecia, Perro o Crudo Pimiento. Del mismo modo que no tienen que ver demasiado entre ellos. Me cuesta hablar de una homogeneidad, pero sí creo que en Murcia hay mucho talento. Con el acceso a internet todo es más fácil para proyectarte a otros lados.

-¿Cuáles son sus proyectos más cercanos?

-Voy a sacar un EP no dentro de mucho, y algún single más a final de año. Y si va bien la cosa, pues a lo mejor otro EP. Ahora mismo sacar un disco largo no tiene demasiado sentido, mi modo de producción son canciones cortas. Me muevo por arrebatos; entonces compongo y cuando puedo las voy produciendo y sacando. Voy a sacar mucha música pronto.

-¿Son importantes las redes sociales para usted?

-Las uso bastante, para el proyecto de Marcelo Criminal han sido fundamental. He conocido a mucha gente como productores y he podido montar conciertos con el uso de estas. Puede ayudar mucho si vives fuera de Madrid o Barcelona.