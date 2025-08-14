La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Comunidad inicia las obras de mejora del área recreativa del Mirador del Solvente en la Sierra de Ricote

Las actuaciones permitirán mejorar la accesibilidad, seguridad y equipamientos de este espacio natural protegido, ubicado en la Red Natura 2000

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:03

La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, inicia las obras de adecuación del área recreativa del Mirador del Solvente, en la Sierra de Ricote. Este espacio natural, enclavado en pleno corazón del Valle de Ricote, ofrecerá a sus visitantes una infraestructura más segura, accesible y respetuosa con el entorno.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, visitó hoy, junto al alcalde de Ricote, Rafael Guillamón, este enclave, las obras, donde destacó que «el Mirador del Solvente es uno de los espacios más emblemáticos del Valle de Ricote. Y estas mejoras suponen abrir aún más este entorno a la ciudadanía, sin perder de vista su conservación y su valor ambiental».

Las actuaciones incluyen la reparación y estabilización de caminos y zonas erosionadas mediante técnicas respetuosas con el medio natural, la adecuación de senderos y accesos para personas con movilidad reducida, la creación de áreas de descanso integradas en el paisaje y la instalación de nuevos juegos infantiles adaptados.

También se renovará el mobiliario urbano, pues se dotará de mesas adaptadas e integradas y se procederá a la colocación de señalización informativa y normativa. Se habilitarán cinco plazas de aparcamiento, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida para garantizar la accesibilidad.

El proyecto responde al compromiso del Gobierno regional con la conservación de los espacios naturales protegidos y con el fomento de un uso público respetuoso, seguro y accesible. Al dotar a estas zonas de esparcimiento de las infraestructuras necesarias, se facilita su integración en la red de equipamientos de la Región y se promueve una mayor concienciación ciudadana sobre el valor ambiental del territorio.

El área se sitúa en un monte de utilidad pública, propiedad de la Comunidad Autónoma, dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Ricote y La Navela.

La intervención se enmarca en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Sierra de Ricote y La Navela, con el objetivo de fomentar un uso público compatible con la protección ambiental y el desarrollo del ecoturismo.

La inversión total del proyecto asciende a 42.000 euros, cofinanciados en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el otro 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

