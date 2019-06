La Región de Murcia saca músculo como despensa saludable de Europa López Miras, durante su intervención en el Foro ABC-La Verdad. / CARM El Foro ABC-La Verdad demuestra la importancia de la Región en el sector agroalimentario español, en un encuentro en el que se ha discutido sobre innovación, sostenibilidad e internacionalización CRISTINA DE QUIROGA TELLO Jueves, 20 junio 2019, 17:34

La capital de las chucherías, la cuna de los cítricos y músculo exportador nacional. Con buenas razones se puso en marcha el Foro ABC-La Verdad sobre la Región de Murcia, «la despensa de Europa», donde se expuso la fortaleza de su sector agroalimentario. Y es que, aunque la comunidad tan solo aglutina el 3% de la población española, su producción de alimentos supone el 20% del PIB. Es la primera provincia exportadora de frutas y hortalizas, con 2,5 millones de toneladas enviadas el año pasado a más de cien países.

Dado que el futuro del sector agrario es el agua, los asistentes al encuentro, patrocinado por Cajamar y el Gobierno de la Región Murcia, han atajado el problema de los recursos hídricos. «España no tiene escasez de agua, sino que está mal distribuida», aseguró el presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, que aprovechó para reafirmar su compromiso de liderar un Pacto Nacional del Agua si mantiene su cargo en la próxima legislatura. «Hay que actuar con sentido de Estado, responsabilidad y coherencia, y anteponer los intereses de la nación y de Murcia al protagonismo de los políticos», añadió. También dejó clara su oposición al cierre del trasvase Tajo-Segura: «Cuestionar el trasvase no es razonable y no lo vamos a permitir», pues la clausura de la infraestructura hidráulica acabaría con cientos de empleos.

Innovar para optimizar los recursos

En un foro donde estuvo presente toda la cadena alimentaria murciana, se discutió sobre innovación e investigación, sobre las tendencias del mercado y la internacionalización de los productos. Porque en el tradicional sector de la agricultura también hay avances tecnológicos, máxime cuando el consumidor es cada vez más exigente y demanda productos saludables, lo que obliga a las empresas a producir y procesar los alimentos de la forma más natural posible.

Además, es necesario desarrollar soluciones a nivel técnico, desde el punto de vista de I+D+i, para paliar los efectos del cambio climático. Hay que aprovechar cada gota de agua, esto es, optimizar los procesos para disminuir su consumo e incrementar la cantidad de agua reutilizable. Para Ángel Poto Remacha, investigador jefe del equipo de mejora genética del IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario), «la resiliencia al cambio climático de semillas y animales criados en el sur es nuestra gran baza». Y según Pablo Flores, director del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación, «la economía circular es el caballo de Troya».

Si las proyecciones están en lo cierto, en 2050 habrá 9.500 millones de personas sobre la faz de la tierra, 9.500 bocas que alimentar. «El tiempo nos apremia, no podemos dejar de innovar y buscar soluciones», aseguró Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, que además de ser una entidad financiera, ha sido artífice de gran parte del cultivo intensivo de invernadero del sudeste español. «El gran reto es producir más alimentos en un escenario de recursos limitados», ha señalado.

García Torrente avisó además de que es necesario que el discurso de la falta de agua se extrapole a la sociedad. Sobre todo, teniendo en cuenta que de aquí a 2050 la temperatura media habrá aumentado 5ºC y que, por cada incremento de 1ºC que se produzca en cada región española, desaparecerá un 20% de los recursos hídricos.

Productos sostenibles y de calidad

Por supuesto, la innovación es compatible con la agricultura ecológica, y en Murcia hay 82.000 hectáreas dedicadas a esta pata del sector. Eso sí, García Torrente hace hincapié en que, desde el punto de vista medioambiental, «todos los productos agrícolas son limpios» y que la sostenibilidad de los productos ecológicos «es una percepción social».

El consumidor ha sido otro de los focos de discusión en el Foro ABC-La Verdad. El sector alimentario se enfrenta a un consumidor cada vez más exigente, y que ahora demanda productos saludables, cómodos (para llevar), sostenibles y transparentes, esto es, que se conozca su procedencia.

Los productos murcianos gozan de ese «valor añadido», aseguró Miguel Ángel del Amor, consejero en funciones de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. Así lo corroboró Juan Marín Bravo, presidente de Proexport: «Murcia es un ejemplo a seguir. La producción murciana es garantía de suministro, calidad y sostenibilidad».

Por ahora, el 94% de la exportación agroalimentaria se destina al Viejo Continente. «Se nos queda pequeña Europa, con sus duras condiciones comerciales y el parón demográfico», contó Rafael Ortega, director provincial del ICEX. «La apertura de nuevos mercados es el mayor reto», destaca José María Pozancos, director general nacional de FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas).

Sin duda, el encuentro, moderado por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez Rojo, y el jefe del área local del diario murciano 'La Verdad', Manuel Buitrago Bernal, ha demostrado la importancia de la Región de Murcia como potencia exportadora