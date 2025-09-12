Hasta 19 municipios participarán en la II Feria de Turismo Interior de Totana El evento se centrará en la gastronomía, la artesanía, la naturaleza y la cultura

La II Feria de Turismo de Interior de la Región de Murcia contará en esta nueva edición con la participación de un total de 19 municipios; ocho más que en su primera edición. La feria está organizada por la Asociación Rueda y cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo y Cultura, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, junto con las concejalías de Turismo de los municipios implicados.

El evento contará durante estos tres días con stands gastronómicos; mercado artesanal; exhibiciones; catas; numerosos y variados talleres, rutas y visitas guiadas; actividades musicales y conciertos; degustaciones gastronómicas y exhibiciones showcooking; folclore, entre otras actividades. En la feria participarán los municipios de Archena, Yecla, Cieza, Aledo, Totana, Caravaca de la Cruz, Puerto Lumbreras, Calasparra, Fortuna, Lorquí, Moratalla, Cehegín, Lorca, Jumilla, Mula, Molina de Segura, Alguazas, Beniel y Abanilla.

La presentación contó con la presencia de la consejera de Cultura y Turismo, Carmen María Conesa, y los responsables del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales y la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, Juan Francisco Martínez, Rafael Gómez y Eva Reverte.

La gastronomía y el turismo gastronómico tendrán más peso que nunca en esta edición de la FeriaL. a programación de este año contempla alrededor de un centenar de actividades totalmente gratuitas, entre las que se incluyen más de 50 talleres, showcookings, demostraciones de artesanía, catas, degustaciones, gastroexperiencias, conciertos, rutas y visitas guiadas.

Entre las principales novedades de este año destaca la celebración de un mercado artesanal de productos de la Región, impulsado por la Dirección General de Industrias y Oficios Artesanales, con un total de 19 puestos de venta. También se realizará entre los asistentes un sorteo de 50 lotes que incluyen noches de hotel y productos artesanos, otro de 50 kits de productos artesanos, así como más de 200 camisetas que se repartirán a lo largo del fin de semana.

El programa incorpora además dos macro-talleres gastronómicos, organizados por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en los que podrán participar hasta 100 personas en cada sesión. Estas actividades tendrán como objetivo dar visibilidad y promocionar las Denominaciones de Origen de la Región.

