Programa de altura para celebrar el 20 aniversario del B-Side

El REMO acogerá los conciertos de Viva Suecia, Dani Fernández, Pignoise, Carlos Sadness, Besmaya, Delaporte y Elyella

A. Z.

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:38

El B-Side de Molina de Segura es un evento musical que ha crecido en prestigio y calidad en todo el tiempo que lleva en activo hasta convertirse en uno de los grandes festivales del país, por eso en esta edición, que se celebrará el sábado 6 de septiembre en el REMO coincidiendo con su veinte aniversario, presenta un cartel de gran altura y la presencia de figuras nacionales como los murcianos Viva Suecia, situados ya en el pódium de los mejores grupos españoles, que a buen seguro presentarán sus últimos temas 'Dolor y Gloria' y 'Deja encendida la luz'.

El cartel incluye a otros artistas esenciales del panorama musical español como Dani Fernández, otro talento en ascenso con su último álbum 'La jauría'; el grupo Pignoise, que celebran su triunfal regreso a los escenarios con temas como 'Atardecer' o 'Las promesas que se van'; el cantautor Carlos Sadness, con una larga y exitosa trayectoria; el dúo Besmaya, dos amigos de Barcelona y San Sebastián que con su nuevo tema 'Todos mis amigos' aspiran a la canción del verano; Delaporte, con su mezcla de pop y electrónica que gusta tanto aquí como en Hispanoamérica; el dúo Elyella, compuesto por Ella y Mono, que acaba de ganar un Disco de Oro por varios millones de reproducciones en las redes y cierra el cartel el DJ Sedo.

A esta reunión de nombres de altura hay que sumar el día antes, el Pre B-Side Festival, que se celebrará en este caso en la plaza de España, y que contará con los conciertos de Siloé , Vosotras Veréis, grupo ganador del concurso de bandas y los DJ locales José Gómez y B2B Dlpin. Además, ese mismo día 5 de septiembre la celebración del Baby B-Side Infantil, que contará la actuación de Dr. Sapo.

El Festival B-Side se completa de forma paralela con el programa especial B-Side Tapas, que cada año cuenta con un mayor número de seguidores. Este se celebrará el día 13 con diversas actuaciones repartidas en la Plaza de la Región Murciana y las calles Infanta Elena y Jesuita Hernández Pérez. En estos emplazamientos se podrá disfrutar de las actuaciones de Jonny Sueños, Noa Caleo, Querido Diablo, Rata, Pedriañez 77 y Noelia Hernández, ganadora del último proyecto Vivero de Crash Music.

