Francisco Vivas, primer alcalde de la democracia de Molina, ya es Hijo Predilecto El actual regidor elogia al socialista, diputado de las Cortes Constituyentes y consejero oreautonómico, por su contribución a «la libertad» en España

Francisco Vivas Palazón, diputado de las Cortes Constituyentes, consejero preautonómico y primer alcalde de Molina de Segura en la Democracia, en representación del PSOE, ya es hijo predilecto de Molina de Segura. Recibió el título de manos del actual regidor de la ciudad, José Ángel Alfonso, durante un acto institucional celebrado el jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y al que asistieron la expresidenta de la Comunidad Autónoma María Antonia Martínez y el exalcalde Eduardo Contreras, entre otras autoridades.

«A menudo, la Historia se escribe con fechas, con decretos y con grandes titulares. Pero la verdadera Historia, la que se queda grabada en la memoria colectiva de un pueblo, esa se escribe con nombres propios. Y hoy, Molina de Segura escribe una de sus páginas más brillantes con el nombre de Francisco Vivas Palazón», manifestó Alfonso.

El primer edil, del PP, añadió: «Tenemos que darte gracias, Paco, por enseñarnos que Molina de Segura está por encima de las siglas. Gracias por tu dilatada trayectoria, y gracias, sobre todo, por ese inmenso amor que siempre has profesado a tu pueblo».

A dos días del 47 aniversario de la Constitución Española, el alcalde destacó la contribución de Vivas a la Transición y la llegada de la Democracia. «Fuiste a la capital de España, pero no lo hiciste como un político más, sino para alzar la voz de esta tierra en las Cortes Constituyentes. Eres, y hay que decirlo con todas las letras y con inmenso orgullo, uno de los arquitectos de la libertad que hoy respiramos. Cuando te sentaste en aquel escaño histórico, cuando debatiste, cuando votaste 'sí' a nuestra Constitución, no estabas solo. Contigo estaba el aliento de miles de molinenses que anhelaban un futuro de convivencia», afirmó Alfonso. Y añadió: «Tuviste la valentía de construir puentes donde otros solo veían abismos. Perteneces a esa generación de gigantes que supo perdonar, que supo ceder y que supo entender que España y Molina de Segura cabían en un abrazo».

Colegios e infraestructuras

Emocionado, Vivas recordó su participación en la luchar por conseguir más infraestructuras y colegios para el municipio. Y comentó anécdotas de su paso por el Congreso de los Diputados. Fue alcalde entre 1979 y1983. Anteriormente, en 1977, fue elegido elegido diputado nacional por la circunscripción de Murcia. Tras 40 años de dictadura franquista, formó parte de las Cortes Constituyentes y participó activamente en la Transición y la legislatura constituyente. Se convirtió, así, en el primer diputado nacional procedente de Molina de Segura.

