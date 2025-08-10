La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen aérea de la EDAR de Molina de Segura. CARM

La depuradora Norte de Molina renueva los equipos para mejorar el tratamiento de las aguas

Las actuaciones por valor de medio millón de euros se centran en optimizar el proceso con los fangos y en la línea de gas

LA VERDAD

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:41

La Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia (Esamur) ha llevado a cabo actuaciones de renovación de equipos para la adecuación y mejora de las instalaciones de depuración de la EDAR Molina Norte, en el municipio de Molina de Segura. El Gobierno regional ha invertido un total de 552.000 euros para estos trabajos.

Los equipos que han sido renovados en su mayoría forman parte del proceso de tratamiento de fangos, por lo que la eficiencia en la deshidratación de estos será mayor y aportará una mejor operación. «Con estas inversiones se ha conseguido optimizar más los diferentes procesos que se venían realizando como es el caso de los tratamientos de fangos, con los que se consigue generar gas, un producto con el que se obtiene una media de 1,6 GWh de electricidad cada año», destaca el gerente de Esamur, Joaquín Buendía.

Para conseguirlo se han sustituido las bombas de fangos deshidratados, entre otros elementos necesarios para procesar estos estos. Además, se ha aprovechado para sustituir algunas de las herramientas necesarias por los tratamientos de depuración que con el paso del tiempo habían sufrido desgaste.

