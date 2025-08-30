Brigadas municipales preparan Molina de Segura contra las inundaciones La limpieza de imbornales se intensifica estos días por todo el municipio y hay en marcha trabajos de drenaje en el parque del Panderón

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha puesto en marcha por segundo año consecutivo un dispositivo especial, desarrollado a través de las concejalías de Vía Pública, Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que contempla una serie de medidas con el objetivo de aminorar daños en el caso de que se produzcan lluvias torrenciales o danas en esta época del año.

El concejal de Servicios Municipales, José Francisco Chacón, destacó que las brigadas municipales han iniciado la limpieza de imbornales en los puntos de mayor concentración de agua del municipio en el caso de lluvias. Así, estas tareas, que se desarrollan durante todo el año, se intensifican en esta época en la avenida del Chorrico con la calle Santo Tomás, así como los del casco urbano de Molina. En total, estos días se está actuando en 54 sectores de alcantarillado e imbornales de la red municipal.

También el edil de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Antonio Martínez, explicó que «el personal de Protección Civil ya ha comenzado a adecuar sus equipos de material destinado a rescates y a poner a punto los dispositivos especiales con los que contamos para el achique de agua, así como las motobombas».

Por su parte, la Concejalía de Vía Pública ha finalizado ya las actuaciones de control de drenaje urbano en el parque del Panderón, donde se han realizado más de 500 metros de zanjas de infiltración para evitar la acumulación de agua, según el concejal Sergio Bernal. «También se han finalizado las actuaciones de mejora de la recogida de aguas de lluvia en las proximidades de las calles La Era y Gregorio Miñano, así como en la calle Morera del casco urbano. Además, está previsto iniciar las actuaciones de acondicionamiento del parque Esquiladores, donde se prevé la dotación de zanjas de drenaje con el fin de evitar arrastres que se originan en episodios de lluvias. También se van a instalar compuertas de regulación en la acequia Mayor, en el marco del convenio de colaboración con el Heredamiento de Regantes», dijo Bernal.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, recordó que «todas estas actuaciones reflejan el esfuerzo coordinado de un gobierno cercano y eficiente, que piensa en el día a día de los vecinos y se anticipa a los retos climáticos. Son también ejemplo de la colaboración de trabajadores municipales y empresas de servicios como Sercomosa, que desempeñan un papel esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad», indicó.

