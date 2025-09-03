Avanza el lavado de cara del estadio Sánchez Cánovas de Molina de Segura

Visita del alcalde y el edil de Deportes a las obras del estadio.

LA VERDAD Molina de Segura Miércoles, 3 de septiembre 2025

Las obras de remodelación del estadio municipal Sánchez Cánovas en Molina de Segura avanzan con la reparación del vallado perimetral y la sustitución del césped artificial, homologado por FIFA.

El alcalde, José Ángel Alfonso, y el edil de Deporte, Carlos Perelló, visitaron ayer los trabajos, que cuentan con una inversión total de 365.000 euros. El vallado, adjudicado por 165.000 euros, incluye retirada de malla, refuerzo estructural, nuevos marcos de chapa microperforada y puertas adaptadas, con un plazo de dos meses.

La sustitución del césped por casi 200.000 euros forma parte de la mejora integral de las instalaciones deportivas. Alfonso destacó el compromiso del Gobierno local por fomentar el deporte con estas actuaciones, que ya son una realidad.

«Supone una firme apuesta del equipo de Gobierno local por mejorar las instalaciones deportivas para fomentar la actividad deportiva», concluyó el regidor molinense.

Temas

Molina de Segura