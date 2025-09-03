La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita del alcalde y el edil de Deportes a las obras del estadio. Ayto.

Avanza el lavado de cara del estadio Sánchez Cánovas de Molina de Segura

LA VERDAD

Molina de Segura

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:58

Las obras de remodelación del estadio municipal Sánchez Cánovas en Molina de Segura avanzan con la reparación del vallado perimetral y la sustitución del césped artificial, homologado por FIFA.

El alcalde, José Ángel Alfonso, y el edil de Deporte, Carlos Perelló, visitaron ayer los trabajos, que cuentan con una inversión total de 365.000 euros. El vallado, adjudicado por 165.000 euros, incluye retirada de malla, refuerzo estructural, nuevos marcos de chapa microperforada y puertas adaptadas, con un plazo de dos meses.

La sustitución del césped por casi 200.000 euros forma parte de la mejora integral de las instalaciones deportivas. Alfonso destacó el compromiso del Gobierno local por fomentar el deporte con estas actuaciones, que ya son una realidad.

«Supone una firme apuesta del equipo de Gobierno local por mejorar las instalaciones deportivas para fomentar la actividad deportiva», concluyó el regidor molinense.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  2. 2 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  3. 3

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  4. 4

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  5. 5 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  6. 6

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  9. 9 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  10. 10 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Avanza el lavado de cara del estadio Sánchez Cánovas de Molina de Segura

Avanza el lavado de cara del estadio Sánchez Cánovas de Molina de Segura