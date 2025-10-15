Menos de la mitad de los estudiantes elegirá grado universitario por vocación

LA VERDAD Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:47 Comenta Compartir

El Salón de Orientación Universitaria Unitour, organizado por la consultora Círculo Formación, congregó este miércoles a centenares de alumnos de Bachillerato interesados en conocer las opciones para cursar estudios superiores el próximo curso. Según una encuesta realizada por Unitour, solo el 48% eligen el grado de acuerdo a su vocación. Alumnos, padres y orientadores pudieron conocer la oferta de universidades y grados y resolver sus dudas sobre titulaciones, planes de estudios, notas de corte, tarifas y precios de matriculación, becas, residencias universitarias... La feria cuenta como colaboradores en Murcia con Medicina por Europa, Livensa Living y micampus residencias, que acuden para informar a los usuarios sobre sus servicios e instalaciones.

Según la encuesta realizada el pasado año por Unitour, el 61% de los estudiantes de Bachillerato murcianos quiere montar su propio negocio cuando finalicen sus estudios universitarios. Esas tasas, aseguran desde la empresa organizadora de la feria, revierten la tendencia de los últimos años, ya que la cifra de aquellos que tenían pensado opositar era cada vez mayor. Un 26% se ve trabajando en una empresa privada, mientras que un 13% opositará para ser funcionario. Cuando se les pregunta sobre el motivo por el que eligen carrera, el 48% afirma que es por vocación, mientras que un 35% se fijará antes en las salidas profesionales.

