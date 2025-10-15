La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes de Bachillerato, este miércoles, recorren los expositores de las universidades. Kiko Asunción / AGM

Menos de la mitad de los estudiantes elegirá grado universitario por vocación

Un salón de orientación congrega a centenares de alumnos de Bachillerato

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:47

Comenta

El Salón de Orientación Universitaria Unitour, organizado por la consultora Círculo Formación, congregó este miércoles a centenares de alumnos de Bachillerato interesados en conocer las opciones para cursar estudios superiores el próximo curso. Según una encuesta realizada por Unitour, solo el 48% eligen el grado de acuerdo a su vocación. Alumnos, padres y orientadores pudieron conocer la oferta de universidades y grados y resolver sus dudas sobre titulaciones, planes de estudios, notas de corte, tarifas y precios de matriculación, becas, residencias universitarias... La feria cuenta como colaboradores en Murcia con Medicina por Europa, Livensa Living y micampus residencias, que acuden para informar a los usuarios sobre sus servicios e instalaciones.

Según la encuesta realizada el pasado año por Unitour, el 61% de los estudiantes de Bachillerato murcianos quiere montar su propio negocio cuando finalicen sus estudios universitarios. Esas tasas, aseguran desde la empresa organizadora de la feria, revierten la tendencia de los últimos años, ya que la cifra de aquellos que tenían pensado opositar era cada vez mayor. Un 26% se ve trabajando en una empresa privada, mientras que un 13% opositará para ser funcionario. Cuando se les pregunta sobre el motivo por el que eligen carrera, el 48% afirma que es por vocación, mientras que un 35% se fijará antes en las salidas profesionales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  3. 3 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  4. 4 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  7. 7

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  8. 8 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  9. 9

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  10. 10

    Ábalos esquiva por el momento la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Menos de la mitad de los estudiantes elegirá grado universitario por vocación

Menos de la mitad de los estudiantes elegirá grado universitario por vocación