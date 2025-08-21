La ministra de Igualdad revisa con la delegada del Gobierno los últimos casos en la Región de Murcia «Queríamos hacer un seguimiento sobre los gravísimos acontecimientos que tuvieron inicio a principios de verano en Torre Pacheco», indica

Zenón Guillén Jueves, 21 de agosto 2025, 21:13

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantuvo ayer una reunión con la delegada del Gobierno de la Región de Murcia, Mariola Guevara, a través de videoconferencia, en la que participaron también entidades que trabajan con migrantes sobre el terreno para abordar los últimos hechos relacionados con la población musulmana que se ha vivido en la Comunidad. «Queríamos hacer un seguimiento sobre los gravísimos acontecimientos que tuvieron inicio a principios de verano en Torre Pacheco, y también con otros episodios que se ha ido produciendo, como el de Jumilla o el de Las Torres de Cotillas».

«Porque esos discursos de odio fomentados por la ultraderecha, con la connivencia del Partido Popular, están generando un caldo de cultivo muy preocupante. Por ello es muy importante una mayor coordinación entre todas las administraciones para profundizar sobre la realidad que se está viviendo», añadió.

Mientras, el PP en la Región lamentó que el concejal de Seguridad Ciudadana de Vox, «utilice la mentira para inventarse unos problemas de convivencia donde no los hay». Y es que «estamos ante un episodio más protagonizado por este partido en el que se demuestra que sus dirigentes solo piensan y actúan guiados por sus intereses políticos, que anteponen a los de los ciudadanos». Y dejan claro en un comunicado que «no todo vale para sacar rédito político y más aún cuando estamos hablando de que los ciudadanos convivan, con sus diferencias ideológicas y religiosas, con normalidad».

Mientras tanto, el PSOE de Las Torres han solicitado la documentación sobre la petición de cesión del pabellón. Por último, el PP regional reivindica «la reacción contundente» del alcalde para cumplir con su deber y responsabilidad «de garantizar la igualdad».