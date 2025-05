«Los menores de Santa Cruz ya empiezan a preguntar si los quieren echar y dónde van a ir»

Rubén García Bastida Viernes, 16 de mayo 2025, 12:48 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Los trabajadores del centro de menores de Santa Cruz, convocados por Comisiones Obreras, se concretaron este viernes frente a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para protestar contra la posible desaparición del recurso, después de que la consejera Conchita Ruiz afirmara en la Asamblea que este no se ajusta al nuevo modelo de atención. La afirmación, que llega en un contexto de negociación de los Presupuestos con Vox, formación que ha situado en reiteradas ocasiones el cierre del centro como una línea roja para dar su apoyo a las cuentas, ha llevado a los trabajadores del recurso, entre los que hay educadores sociales, maestros, profesionales de apoyo doméstico y mantenimiento, a sentirse, según denunciaron, como «moneda de cambio».

Alfonso Morillas, presidente del comité de empresa y trabajador del centro de la pedanía murciana, consideró «una farsa» el argumento del cambio de modelo, y defendió que se trata de «una cortina de humo para esconder el acuerdo de PP y Vox para firmar los Presupuestos», que calificó como «de la vergüenza y del odio».

Morillas subrayó que los profesionales viven «en una incertidumbre total» y que la situación comienza a pasar factura también a «los propios menores». «Ya empiezan a preguntar, porque claro, les llegan las noticias: '¿Es que esto lo van a cerrar?, ¿es que nos quieren echar?, ¿dónde nos vamos a ir?'». Cuestiones a las que asegura que no pueden responder. «Los quieren echar, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. No nos dan ninguna explicación, no hay respuesta por parte de la Administración».

Ampliar Kiko Asunción / AGM

El representante sindical, que encabezó la concentración, donde se pudieron escuchar proclamas como 'el centro de Santa Cruz no se cierra' o 'no son mercancía, son menores', recordó que la decisión afectaría a 80 trabajadores y 60 menores de entre 10 y 17 años, «españoles y de otras nacionalidades», que «están integrados en la comunidad». «Van a su fútbol, a sus cursos de formación, a institutos, colegios», explicó. «Ahora tendrán que volver a empezar desde cero después de crear un hogar allí».

Iván Fueyo, responsable de los servicios socioeducativos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Región de Murcia, aseveró que el sindicato reclama la creación de «mesas tripartitas para poder negociar y entablar un diálogo que implique a todas las partes». «Recordemos que los conciertos sociales para los centros son una herramienta que la Administración utiliza en la Comunidad autónoma y estamos exentos y fuera de cualquier tipo de negociación», denunció.

Fueyo considera «inadmisible» que el Gobierno regional ceda al «chantaje» de Vox para aprobar las cuentas y acceda a cerrar un recurso que es competencia de la Comunidad del que dependen «60 menores a los que tiene que dar respuesta y que tiene que atender». «Si estamos hablando de modelo, deberían decirnos cuál es el modelo que pretenden llevar a cabo». «Llevamos tiempo pidiendo una negociación colectiva en la que los trabajadores tengamos voz y tengamos forma de expresar nuestras necesidades en este marco de conciertos sociales».

Ampliar Kiko Asunción / AGM

Cabe recordar que también la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia ha mostrado su oposición a la intención de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de cerrar el centro de Santa Cruz.

«Es pública y notoria la atención que este centro de menores ha tenido en los últimos años por parte de un grupo político, que ha exigido de forma reiterada el cierre del mismo, sin planteamiento alguno de una alternativa adecuada desde el punto de vista de los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes acogidos, y sin consideración del interés superior del menor, consagrado en la Convención de Derechos del Niño y que nuestro país suscribió el 31 de diciembre de 1990», señalaron.