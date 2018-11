Mendoza: «No hemos invitado al Gobierno regional por la situación de tensión con la UCAM» José Luis Mendoza y del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, hoy en Los Jerónimos. / J. Carrión / AGM El presidente de la Universidad Católica justifica la ausencia de miembros del Ejecutivo de López Miras en el acto de apertura del curso académico porque «hemos querido estar en paz» F. CARRERES Martes, 13 noviembre 2018, 13:24

«Dada la situación de tensión desde hace varios años con este Gobierno, hemos querido estar en paz y no hemos invitado a ninguno de sus miembros». Así justificó José Luis Mendoza, este martes por la mañana, la ausencia de representantes del Ejecutivo de López Miras en el acto de apertura del curso académico 2018-2019, celebrado en el monasterio de Los Jerónimos con la presencia del secretario especial del Sínodo de los Obispos, Giacomo Costa, y del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra, que presidió la misa.

A preguntas de 'La Verdad', el presidente de la UCAM explicó que la «tensión» con el Gobierno regional tiene su origen en la paralización administrativa de la ampliación de las instalaciones de la UCAM en el campus de Guadalupe.

No es la primera vez que Mendoza critica la gestión de la Comunidad en lo que respecta a ampliación de la Universidad Católica. A finales de septiembre cargó contra el Gobierno regional de Fernando López Miras al denunciar que mantiene a esta entidad «estrangulada. Tiene paralizada a esta universidad totalmente: no podemos obrar aulas, no podemos hacer el campus de deportes, no podemos tener residencia, no podemos tener laboratorios, los profesores se tienen que ir a su casa porque no tienen sitio para atender a los alumnos, los estudiantes no tienen sitio ni para estudiar, ¡qué vergüenza!», se quejó el presidente de la UCAM durante un acto relacionado con el equipo de baloncesto que preside. «Aquí no nos quieren, somos maltratados». «¿Por qué este maltrato y desprecio a una institución que genera riqueza y puestos de trabajo, que le ahorra a la administración, dando un servicio público, millones y millones de euros?», apostilló.