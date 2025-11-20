Memoria reparada para 27 represaliados del franquismo

El Gobierno de España ha aprobado desde 2019 hasta ahora un total de 27 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a represaliados del franquismo en ... la Región. Se trata de un instrumento incluido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática por la que el Estado reconoce públicamente a estas personas como víctimas de persecución, violencia o vulneración de derechos durante la Guerra Civil o la dictadura, sin que implique derecho a recibir indemnización económica o pensión. En el conjunto del país, se han emitido 4.710 declaraciones de este tipo.

La totalidad de los expedientes fueron iniciados por los descendientes de estas víctimas, entre las que hay 24 hombres y solo 3 mujeres, con el fin de que, décadas después de la muerte de Franco –hoy se cumplen 50 años de su fallecimiento–, «se haga justicia de un hecho que marcó profundamente a mi familia», señala la diputada socialista en la Asamblea Regional Lola Jara, quien promovió el expediente de reparación de memoria para su abuelo, Antonio Jara, alcalde de la pedanía murciana de Santa Cruz durante la Guerra Civil y fusilado en 1943.

El caso de Jara es llamativo, ya que una de las acusaciones que pesaron contra él fue la de ser autor material del asesinato de un sacerdote y un fraile, en uno de los 'paseos' de la zona republicana en los primeros meses de la Guerra. Junto a ellos, también pretendían ejecutar a un hermano del sacerdote, quien, sin embargo, sobrevivió al fusilamiento. En el sumario contra el abuelo de la diputada, declaró que este no estuvo entre los verdugos. Pese a ello, Antonio Jara, con tres hijos pequeños, fue condenado a muerte y ejecutado.

Alcaldes fusilados

En la mayoría de estos expedientes, los familiares contaron con el apoyo del exsenador socialista Antonio Martínez Ovejero, uno de los principales investigadores de la represión franquista en la Región. Así, entre otros, han visto su nombre resarcido algunos alcaldes de aquella época en la provincia, como Jesús Carrasco 'El Sobrino', de Abarán, fusilado el 6 de junio de 1939, y Gabriel Cárceles, de Molina, a quien ejecutaron el 4 de agosto de ese año.