Lola Jara muestra la foto de su abuelo, fusilado en 1943. Nacho García

Memoria reparada para 27 represaliados del franquismo

El Gobierno de España resarce el nombre de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en la Región a petición de sus familiares

David Gómez

David Gómez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:23

El Gobierno de España ha aprobado desde 2019 hasta ahora un total de 27 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a represaliados del franquismo en ... la Región. Se trata de un instrumento incluido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática por la que el Estado reconoce públicamente a estas personas como víctimas de persecución, violencia o vulneración de derechos durante la Guerra Civil o la dictadura, sin que implique derecho a recibir indemnización económica o pensión. En el conjunto del país, se han emitido 4.710 declaraciones de este tipo.

