Los médicos vuelven a la huelga este viernes contra el estatuto marco del Ministerio

Los médicos de toda España están llamados este viernes a una nueva jornada de huelga contra la reforma del estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad. En la Región de Murcia, hospitales y centros de salud contarán con los mismos servicios mínimos que ya se aplicaron durante el paro del pasado 13 de junio.

Según informó el Servicio Murciano de Salud (SMS), en Atención Primaria se ha establecido que haya dos médicos de familia y un pediatra en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo a excepción de las unidades de Diálisis, Consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán como jornada habitual, al cien por cien, su actividad. Las unidades de UCI y Reanimación mantendrán el servicio necesario para garantizar la actividad quirúrgica oncológica, urgente y no demorable, y en cuidados paliativos habrá un facultativo por área.

En cuanto a las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, se atenderá en su integridad. Sobre la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con 3 médicos generales, 2 hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, denunció la «incapacidad» de la ministra, Mónica García, para llegar a un acuerdo con los médicos, y reclamó que la reforma del estatuto marco se lleve a cabo «con diálogo».