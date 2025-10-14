Los médicos de la Región ya pueden inscribirse al curso gratuito de formación en competencias digitales Desde este martes ya es posible comenzar el Programa Upro dotado con 200 millones de euros y que formará gratuitamente hasta junio a miles de médicos y médicas en los retos digitales de la práctica clínica

LA VERDAD Martes, 14 de octubre 2025, 15:41

El programa Upro de formación de competencias digitales dirigido a la profesión médica española es un programa formativo transversal cuyo objetivo es formar a miles de médicos en competencias digitales e inteligencia artificial para dar respuesta a los grandes retos de la práctica diaria y garantizar la mejor prestación de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La Organización Médica Colegial de España (OMC) se adhirió a este programa que capacitará a 80.000 profesionales de diferentes sectores en competencias digitales e IA, forma parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El programa está dotado con una subvención de 200 millones de euros fue otorgado a Unión Profesional y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Este plan supone un hito para las corporaciones colegiales de nuestro país que se convierten, por primera vez en la historia, en las encargadas de promover y gestionar estos fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales en nuestro país. Además, en el caso de la profesión médica esta formación contará con créditos de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) y del Sistema Nacional de Salud.

Competencias digitales e IA

Orientado a la dotación de competencias digitales mediante diferentes modalidades (presencial, telemática, híbrida), el programa formativo contará con un bloque común de 40 horas, que se impartirá a todas las personas profesionales inscritas a los programas, y con un bloque específico de 110 horas que se adapta a cada profesión.

