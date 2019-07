El dueño del parking de Percheles seguirá cobrando pese a la oposición del alcalde Vehículos aparcados en los terrenos de David López en una imagen de archivo. / LV Miras asegura que el aparcamiento es «ilegal» y que carece de licencia; el propietario sostiene que cuenta con la declaración de actividad JUAN RUIZ PALACIOS Martes, 2 julio 2019, 01:53

La guerra entre el Ayuntamiento y los dueños del aparcamiento de la playa de Percheles sigue abierta. El propietario de los terrenos, David López, anunció ayer que seguirá cobrando a los bañistas cinco euros diarios por estacionar los vehículos en su parcela. Todo ello pese a la oposición del alcalde, Gaspar Miras, que considera que la actividad «es ilegal porque no existe licencia».

«Hemos hecho una declaración responsable de actividad. El alcalde sostiene que estamos cobrando de manera ilícita, pero la ley dice que con dicha declaración sí podemos empezar nuestra actividad», explicó el propietario de las parcelas. Añadió que, «hace unos días, uno de los empleados tuvo un enfrentamiento con el alcalde. Miras vino a amenazarnos con prepotencia, como si esto fuera suyo. El trabajador le insistió en que tenía que abonar tres euros si quería estacionar el coche. Él le contestó: 'Yo soy el alcalde; soy la ley'. Y entró». El dueño sostuvo que «Miras pretende que vallemos los terrenos, que no dejemos aparcar a nadie. Y de esa forma se nos echará la gente encima, pero no vamos a dejar de luchar».

«Miente»

«El Consistorio no se opondrá a la apertura si se adjunta la documentación», sostiene el regidor

El regidor afirmó ayer que «el tema, aquí, es muy sencillo. El dueño del suelo ha empezado a ejercer una actividad comercial sin licencia». Añadió que «he hecho varias visitas con la Policía Local y la Guardia Civil, en tres semanas me he reunido dos veces con el propietario. Pero este señor miente». Según Miras, «le he manifestado en varias ocasiones que pida la solicitud de inicio de actividad económica. Le he dicho que no tiene permiso, y que adjunte toda la documentación. Él presentó una declaración responsable, pero le contestamos que faltaba documentación, por lo que ejerce una actividad totalmente ilegal».

En relación a las acusaciones sobre la forma en la que el alcalde se presentó, este aseguró ayer que «todo eso es mentira. Yo me presenté con mi nombre, nada más. Además, considero que me trataron bastante mal las veces que he visitado este sitio».

«Si el dueño adjunta toda la documentación y la presenta, tal y como marca la ley, el Ayuntamiento no se opondrá a que este señor ejerza sus derechos, pero siguiendo los trámites legales», apuntó. Sobre el camino que atraviesa esos terrenos y por el que se inició el conflicto, Miras explicó que «es una vía de servidumbre que conecta con fincas y que se está usando desde hace más de cuarenta años». Pero el dueño dice que en su escritura no aparece.