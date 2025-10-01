Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón Se estima que, con este cambio, realizado sin la preceptiva autorización, se han causado daños al ecosistema valorados en más de tres millones de euros

LA VERDAD Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:56 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en Mazarrón la operación 'Zahorí', una investigación iniciada para comprobar el supuesto cambio ilícito de uso de fincas de secano a regadío, que culminó con la investigación de dos empresarios agrícolas, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el marco de los servicios establecidos para la vigilancia y persecución de delitos medioambientales, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita iniciaron la operación el pasado año para investigar una denuncia sobre la existencia de una zona agrícola en el municipio mazarronero que estaba realizando las labores de riego, al parecer, careciendo de autorización.

Los guardias civiles centraron la investigación en un complejo de fincas y explotaciones agrícolas pertenecientes a una mercantil de la zona. Estas fincas tenían una superficie superior a 50 hectáreas de terreno que, al parecer, se había cambiado, sin la preceptiva autorización, su uso de secano a regadío, donde la alteración en el uso del suelo y de los recursos hídricos aumentan la presión sobre los recursos naturales –como el agua, el suelo y la biodiversidad– poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema.

Los terrenos afectados se encuentran ubicados en diversos Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Algunos de ellos reciben la consideración de hábitat de carácter prioritario, ya que los mismos están en peligro de desaparición. En esta zona se encuentran estepas salinas mediterráneas que poseen fauna específica actuando entre los medios húmedos y secos, y la actividad agrícola influye en la contaminación de las aguas subterráneas causada por el empleo de abonos y productos fitosanitarios.

Durante el desarrollo de la operación, los especialistas del Seprona de la Benemérita han inspeccionado varias parcelas agrícolas. Fruto de la investigación se ha constatado que más de medio centenar de hectáreas de superficie han sido transformadas, sin concesión alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pasando de cultivos de secano a regadío, donde ha influido en las aguas subterráneas cercanas a la explotación.

En el informe pericial realizado por los especialistas del Seprona de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil se calcula que el daño ecológico ocasionado podría superar los tres millones de euros.

Se estima que las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los dos millones de euros por las actividades agrícolas realizadas.

La Guardia Civil ha culminado la operación 'Zahorí' con la identificación, localización e investigación de dos responsables de las empresas agrícolas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente

El Código Penal, en su artículo 325 sobre delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, establece, que será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo por tiempo de 1 a 2 años el que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente ocasionen un grave daño al equilibrio de los de los sistemas naturales.