La alcaldesa no fue a Madrid porque «tenía que hacerse las uñas», según el concejal de IU

El portavoz y edil de Izquierda Unida-Verdes, David Fernández, aseguró en una red social que la alcaldesa, Alicia Jiménez, no fue a la concentración de Madrid el pasado domingo, en favor de la unidad de España, porque «tenía que hacerse las uñas». Las palabras de Fernández sentaron muy mal a los dirigentes del gobierno local, que tachan al concejal de «machista».

La alcaldesa afirmó que «me parece un comentario fuera de lugar y machista no solo hacia mi persona, sino a todas las mujeres. Es lo habitual de este edil. Tiene la manía de faltar al respeto siempre».

Fernández explicó ayer a este diario que «los dirigentes del PP local, entre los que estaba la alcaldesa, hicieron un vídeo para animar a los mazarroneros a que fueran a defender la unidad de España en Madrid. Y puse con ironía ese comentario. Porque me sorprendió que los que aparecían en el vídeo no fueran a la concentración». «Me di cuenta de que me había equivocado y borré el comentario. Si Jiménez se siente ofendida, le pido perdón. No lo pretendía. No soy machista».