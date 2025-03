Luis F. González Asenjo: «Formamos en operaciones cíber y del espacio a los futuros tenientes»

Treinta y tres años después de ingresar como alumno en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier, el madrileño Luis Felipe González ... Asenjo dirige el centro militar en el que se forman los futuros oficiales de un ejército que vigila y opera en el espacio aéreo en el que España tiene intereses estratégicos y de seguridad. Después del verano, la AGA recibirá a la Princesa de Asturias para completar su formación militar tras su paso por las academias de Tierra y de la Armada. Antes, la AGA organizará un evento aeronáutico de primer nivel, el Aire 25, que en el cuadragésimo aniversario de la Patrulla Águila prevé reunir a mediados de junio a miles de personas junto al Mar Menor.

–En la última jura de bandera en la AGA usted alertó a los alumnos de que vivimos tiempos convulsos y que los futuros oficiales del Aire y del Espacio deben estar preparados para afrontar situaciones jamás vistas. ¿Es un buen momento para ser militar?

–Creo que siempre es un buen momento, como ha sido en otras épocas. Para mí, las Fuerzas Armadas, modernas y totalmente involucradas en nuestra democracia, están ahí en silencio. Muchas veces no se sabe su trabajo diario y es muy bueno que la sociedad conozca a lo que se dedican, todas sus misiones. Además, la gente joven ve una salida profesional llena de retos y de aspectos llamativos, como, en nuestro caso, los tecnológicos. Claro que es buen momento, es una llamada y no por el entorno geopolítico, sino por la propia misión de las Fuerzas Armadas en el día a día.

EL ESPACIO «Ha dejado de ser un mero entorno de intercambio de información. Ahí arriba hay amenazas»

–¿Cómo se preparan los futuros oficiales para los nuevos retos de la guerra moderna?

–En el Ejército del Aire y del Espacio tenemos una capacidad muy grande a la hora de incorporar al currículum de enseñanza lo que está pasando fuera, en las misiones y en las unidades operativas. Para muestra un botón: el plan de estudios con el grado de Ingeniería de Organización Industrial, implantado hacia 2010, vamos a empezar a extinguirlo incorporando un nuevo grado con adaptaciones, una secuencia de créditos bastante más adecuada, y asignaturas de introducción de operaciones espaciales. Ese contenido que se está viviendo en unidades operativas se incorpora para que los alumnos sepan el día a día, incluso también la especialidad fundamental de ciberespacio. No podemos estar enseñando a los alumnos la guerra del pasado, sino la del futuro.

–¿Los actuales estudios son más complejos que antes?

–Los estudios siempre son del momento. Como en las universidades, que en cierta manera se enseñan los mismos contenidos de antes pero con un componente práctico y de ejecución mucho más avanzado. La formación es mucho más tangible: hay muchas más prácticas, simulaciones, talleres... Se palpa mucho más. En mi época de formación en vuelo teníamos una fotografía de la cabina y era la que realmente te ayudaba a visualizar cómo era ese entorno hasta que te montabas en el avión. No había simulaciones. Y ahora el alumno tiene una experiencia profesional antes de volar: sabe aterrizar, sabe hacer llamadas de radio, se ha vestido, se ha montado en una cabina, sabe salir. Todo ello es muy ventajoso para la formación.

–Todo eso se ha hecho con importantes inversiones tecnológicas, pero también en instalaciones. ¿Tienen todo lo que en este momento necesitan?

–La mejora es continua. La Academia cumplirá el 28 de julio 82 años. Evidentemente es una infraestructura que requiere mucho mantenimiento e inversión. Pero está preparada para realizar su misión. Funciona y egresa alumnos todos los años. Cumplimos. Que se pueda mejorar, por supuesto. Pero la inversión que está haciendo es adecuada. Se está invirtiendo en rehabilitación de edificios antiguos, pero sobre todo en el nuevo sistema integrado de entrenamiento que es el [avión] PC-21 Pilatus, con todo su sistema de simulación y eso es un empuje en el orden. Se ha hecho mucha inversión para que la enseñanza en vuelo se haga con los mejores y más modernos sistemas. Pero no solo en la parte de vuelo: se puede extender al aula de espacio, por ejemplo. Tenemos en proyecto incorporar una maqueta que estamos adquiriendo para que los alumnos sepan desarrollar un pequeño satélite tipo CubeSat, con todos sus sistemas, para prácticas.

GUERRA HÍBRIDA «El futuro conflicto será una mezcla de todos los dominios, incluido el cognitivo. Nos tenemos que preparar»

–¿Cuál es la importancia del espacio en las operaciones militares modernas?

–Mi destino anterior, también de coronel, ha sido el Mando del Espacio, el núcleo creado de Torrejón de Ardoz, que realiza las funciones de competencias espaciales en un nuevo dominio operacional creado ya en la OTAN y en la Unión Europea. Un dominio como el terrestre, el marítimo y el aéreo. El espacio ha dejado de ser un mero entorno de intercambio de información donde pones un satélite para servicios y comunicaciones. Ahora pasan cosas arriba, hay amenazas, hay movimientos de satélites que pueden inspeccionar y espiar a otros. Llegó un momento en el que muchos países crearon estructuras para vigilar lo que pasa arriba y España no podía ser menos. Un ciudadano puede navegar con su teléfono móvil, hacer transferencias bancarias o, simplemente, llamar a otro lugar del mundo gracias a unos servicios que no están garantizados. Ese ciudadano vive tranquilo sin saber que podría haber amenazas en sistemas espaciales españoles. Esa preocupación recae en el Ejército del Aire y del Espacio. Hay países que van un poquito más avanzados que nosotros pero tenemos ya estructuras que nos permiten posicionarnos y vigilar arriba, cuidando de la sociedad española, que es nuestro deber. Hay un cambio de enfoque, porque ocurren cosas que antes no sucedían.

–¿Y qué otros cambios significativos están pasando en los conflictos y guerras en curso?

–La invasión de Ucrania empezó con un apagón en sus satélites de comunicaciones que hicieron los rusos. Aunque la gente no lo vea, la forma de cegar a un país es eliminar sus sistemas satelitales para que no pueda comunicar: no tiene intercambio de información, los centros de mando y control se paralizan y al país lo paras. Los rusos conocen la importancia del espacio y empezaron ahí. Por supuesto, también con ciberataques. Realmente nos hemos dado cuenta de que en la guerra moderna, aunque veamos también combate de trincheras, tiene mucha más trascendencia el tema cíber y el espacial. El resto de países nos tenemos que poner a la altura para solventar las amenazas existentes. Y a mí, como director de la AGA no me queda otra más que adaptar esos contenidos para que los alumnos sepan. Es una prioridad. El teniente que salga de aquí en julio tiene que saber que la unidad a la que vaya destinado pueda tener ese tipo de misiones de vigilancia espacial, de ciberataques, de misiones con drones... Así que a ese futuro teniente ya lo estamos mentalizando aquí. No queda otra.

–Y en el futuro, en el ámbito aéreo, ¿tendrán más importancia ese tipo de operaciones que las digamos clásicas?

–Es una combinación. El conflicto que se está desarrollando tanto en Ucrania como en Gaza es complejo, con una gran mezcla de, digamos, el combate tradicional con la 'zona gris'. Cuando hay tanta diferencia entre países, la falta de doctrina y de tratados internacionales permite operar y utilizar esa 'zona gris' para obtener ventaja. Creo que el futuro conflicto será una mezcla de todos los dominios, incluido el cognitivo, que nosotros también tenemos contemplado utilizando medios de información y fomentando la propaganda para influir. Nos tenemos que preparar para ese tipo de conflictos transversales en todos los ámbitos.

ANTIGUO AEROPUERTO «Hemos pedido a la Comunidad que lo que haga en esas instalaciones no interfiera en la AGA»

–Volviendo a la situación de esta base aérea, ¿tienen interés en aumentar los vuelos militares ahora que no hay civiles?

–Ahora mismo tenemos cubiertas las necesidades de vuelo. Y tenemos capacidad de incrementar, si hay un aumento de alumnos progresivo.

–¿En el futuro esta base puede acoger otro tipo de instalación militar compartida con la AGA? Hace unos días albergaron un despliegue de cazas Eurofighter durante una semana.

–No veo que la Academia tenga otra misión distinta a la actual, aunque, sí, es una base de despliegue. Por eso vienen otras unidades a utilizarla, como pasó con [la activación] 'Eagle Eye'. Tenemos capacidad para que puedan venir Eurofighters, apagafuegos u otras unidades que necesiten desplegar para realizar su misión desde aquí. Eso ya está ocurriendo.

–Desde el interés de la Academia, ¿cuál es el mejor uso que se puede dar a la antigua terminal civil del aeropuerto de San Javier?

–Hay una concesión a la Comunidad y las negociaciones del pliego de necesidades van muy bien. Sí que hemos dejado muy claro que lo que realicen en esas instalaciones no tenga ningún efecto contraproducente para nuestras operaciones aéreas, que no haya nada que impida o que interfiera o tenga afectación. Nuestras operaciones tienen que estar perfectamente garantizadas. Que ponen un centro de protección de las especies del Mar Menor, adelante; oficinas de gestión interna o de fomento de la formación aeronáutica, sin problemas, pero que no interfiera en las operaciones.

–¿Entonces queda descartado el uso aeronáutico?

– Es que podría haber alguna actividad que colisione o interfiera en nuestras operaciones y la Comunidad lo ha entendido perfectamente. Había ideas anteriores que podían interferir en el proceso de aprendizaje y entrenamiento de los alumnos.

–¿Cómo va la adaptación al nuevo avión de formación Pilatus?

–La aeronave está completamente integrada, está implementada. Queda una segunda fase de entrega de aviones: en el segundo semestre vamos a recibir 14 aeronaves más junto con tres sistemas de simulación adicionales y eso nos va permitir aumentar la actividad. Una de las cosas más importantes es que ya estamos realizando los cursos como una flota única, cuando la Academia siempre ha tenido dos aviones, uno dedicado a la enseñanza más elemental y otra a la formación básica. Al unificar las dos fases, el alumno solo tiene que estudiarse un avión. Luego, nos ahorra costes. Estamos muy satisfechos con esa aeronave, su operatividad es muy alta y es tan avanzada que el salto tecnológico a los tres sistemas que tenemos, el Eurofighter, el A400 y el H90, es mucho más sencillo.

–La Patrulla Águila cumple 40 años en este 2025. ¿Qué supone para la AGA tenerla?

–Es un símbolo y un orgullo. Creo que tenemos que aprovechar este aniversario para rendir honor a esa familia que forman los pilotos y el equipo que los acompaña. Es embajadora de España allá donde va y tiene gran conexión con nuestra sociedad. Hay que cuidarla y seguir fomentando con ella la cultura de defensa y el orgullo de pertenencia a este Ejército.

–¿Qué nos puede adelantar del festival aéreo Aire 25 de los días 14 y 15 de junio?

–Informaremos de todos los detalles en una presentación el 1 de abril, pero puedo avanzar que hemos invitado a muchas patrullas acrobáticas internacionales a que nos acompañen por el aniversario de la Patrulla Águila. Creo que va a ser un éxito.

–Otro acontecimiento importante para esta academia será el ingreso como alumna, el próximo curso, de la Princesa de Asturias. ¿Cómo afrontan todos estos preparativos?

–La Princesa tiene que adaptarse a un plan especial de estudios complementarios al del resto de academias por las que ha pasado. Ahora mismo estamos en un proceso de preparación de su llegada y de ese plan de estudios. Aún no está autorizado por las autoridades correspondientes. Doña Leonor se integrará en cuarto curso y será una alumna más, como ya ocurrió con su padre, Su Majestad el Rey, y con su abuelo, el Rey emérito. Los detalles de lo que va a realizar aún está en preparación, como digo, pero vamos a inculcarle la formación aeronáutica para que, tras su formación en el ámbito naval y en el terrestre, la futura reina de España conozca los tres ejes de las Fuerzas Armadas de las que será jefa suprema. El objetivo también es que sea una alumna más dentro de la Academia, en un curso lo más normal posible.