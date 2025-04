Lucas: «Page y López Miras son políticos populistas e hipócritas que no piensan en la ciudadanía» El secretario general del PSOE en la Región de Murcia arremete contra el presidente de Castilla-La Mancha que su partido no aceptará recortes al Trasvase Tajo-Segura

David Gómez Lunes, 28 de abril 2025, 14:18

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, arremetió este lunes contra su compañero de partido y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de quien dijo que es «lo mismo que López Miras: políticos populistas e hipócritas que no están pensando en ningún momento en la ciudadanía y no están pensando en solucionar el problema del agua».

Lucas realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta por la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura: «He dejado claro desde el primer minuto que soy secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, y lo hice delante del presidente del Gobierno de España, que en esta nueva etapa el PSRM va a defender por encima de todo los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia y que va a defender el trasvase Tajo-Segura».

A su juicio, la defensa del Trasvase se hace no utilizando el tema como «arma política» ni realizando «declaraciones incendiarias» como, a su juicio, realizan tanto Fernando López Miras como Emiliano García-Page. Respecto al cambio de las reglas de explotación del Acueducto, Lucas señaló que esperará a conocer la propuesta del Ministerio para estudiarla «con seriedad y rigor». «Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Lo que sí le puedo garantizar a todos los regantes, así como a toda la ciudadanía de la Región de Murcia, es que no vamos a permitir que se reduzca ni un solo hectómetro cúbico de agua. Y vamos a trabajar para que se garantice el agua para siempre en la Región de Murcia», afirmó el secretario general del PSRM.

En cuanto a la regeneración de la Bahía de Portmán, tras la manifestación que tuvo lugar este domingo, Lucas se comprometió asimismo «a defender por encima de todos los intereses de la Región de Murcia y, en este caso, de los intereses de los vecinos y vecinas de la Unión», a quienes trasladó que «el PSOE de la Región de Murcia está trabajando para intentar que todas las demandas de los vecinos y vecinas sean recogidas en ese proyecto de regeneración».

No obstante, matizó que «es importante tener en cuenta que tenemos que hacer caso a los criterios técnicos y, sobre todo, velar para que el proyecto no ponga en riesgo la salud de los vecinos y vecinas». En ese sentido, avanzó que está manteniendo reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica «para intentar que todas las demandas de los vecinos y vecinas sean recogidas en el nuevo proyecto de regeneración». «Creo que lo que necesita la Región de Murcia y, en este caso, lo que necesita la bahía de Portmán, es seriedad y no utilizar este asunto para confrontar», como asegura que hace el Partido Popular.