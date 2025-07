Lucas ofrece a Miras un acuerdo para que los Presupuestos no dependan de las «imposiciones» de Vox El PP rechaza la propuesta y la califica de «postureo»

Miércoles, 16 de julio 2025

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ofreció este miércoles al presidente regional, Fernando López Miras, un acuerdo, «sin condiciones, sin líneas rojas», para que los Presupuestos regionales no dependan de las «imposiciones reaccionarias» de Vox y para «liberar a la Región de Murcia del odio de la ultraderecha».

El dirigente socialista pidió a Miras que «rompa de forma inmediata» sus acuerdos con Vox y que, la semana que viene, no apruebe unos Presupuestos que incluyen «políticas racistas y xenófobas». «El PP no puede aprobar unos Presupuestos que están condicionados a dejar a niños y adolescentes vulnerables en la calle solo por ser inmigrantes, no puede aprobar unos presupuestos manchados por el odio y la indecencia», señaló Lucas en una rueda de prensa.

«Ante la gravedad de la situación en la que nos encontramos, no cabe la equidistancia. El PP se tiene que posicionar con claridad. Esto no va de partidos políticos, va de defender el Estado de Derecho y la democracia y de dejar a nuestros hijos una sociedad en paz. Aquí solo hay dos opciones: el odio, la violencia y el fascismo, o los derechos humanos, la convivencia y la democracia», remarcó, en referencia a la situación en Torre Pacheco estos últimos días. En ese sentido, reiteró su condena a la agresión que sufrió el vecino la localidad el miércoles pasado, así como las agresiones, las amenazas y los discursos de odio hacia las personas inmigrantes: «La violencia, el racismo y la xenofobia son incompatibles con la democracia».

«Estamos profundamente preocupados por la espiral de odio que está sufriendo nuestra sociedad. Ahora, ha estallado en Torre Pacheco, pero, si como sociedad no corregimos esta deriva, mañana puede ocurrir en cualquier otro lugar», añadió. El líder socialista afirmó que los últimos acontecimientos recuerdan a los peores momentos de la historia de Europa: «Perseguir por las calles a personas por su apariencia, agredirlas por su origen es fascismo».

También calificó de «alarmante» que, cuatro días después de los primeros disturbios en Torre Pacheco, López Miras todavía no haya condenado los mensajes racistas y xenófobos que pronunció el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, el pasado sábado. Lucas lo que calificó como «cuatro días de un silencio vergonzoso» y exigió al presidente regional que «condene públicamente los mensajes de odio, porque su silencio lo hace cómplice».

El dirigente socialista apeló a la responsabilidad del PP, un partido que «no puede seguir normalizando las políticas de odio de la ultraderecha, no puede seguir asumiendo sus políticas reaccionarias, porque el resultado es fractura social, miedo y violencia».

PP: «No vamos a pactar nada con este PSOE»

Tras la propuesta realizada por el secretario general de los socialistas, el vicesecretario de Organización del PP, Joaquín Segado, rechazó la iniciativa, que tildó de «postureo». «No vamos a pactar nada con este PSOE que fríe a impuestos a los ciudadanos, que recorta el trasvase Tajo-Segura, que nos castiga en infraestructuras y que nos maltrata en financiación y nos sitúa como la comunidad autónoma peor financiada de España», apostilló.

Además, Segado alegó que no aprobarán nada con un PSOE que «acaba de acordar con los independentistas una financiación singular para Cataluña que supone un atraco y un expolio a los españoles, y que perjudicaría especialmente a la Región de Murcia», al tiempo que se preguntó si «el señor Lucas tiene que decir algo al respecto, o se mantiene en su anuncio de votar a favor de semejante atropello en el Congreso».

En cualquier caso, advirtió, «el PSOE tendrá próximamente la oportunidad de demostrar si de verdad están por la labor de ayudar a que la Región tenga Presupuestos, tendrán ocasión de demostrar que están a favor, por ejemplo, de que siga habiendo inversión récord en Educación, o de que tengamos la mayor inversión en sanidad de la historia, o de que se destinen 229 millones para seguir reduciendo el paro y 592 millones de euros destinados a proteger a quienes más lo necesitan».