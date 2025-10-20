La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto Piera expone los problemas de goteras que ha sufrido en su vivienda de alquiler. A.S.

Un punto de información en Los Alcázares para los afectados por el corte de agua potable

El objetivo del Ayuntamiento es ayudar a particulares, comunidades de propietarios y empresas que han sufrido todo tipo de daños por la dana 'Alice'

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:06

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha habilitado un punto de información y asesoramiento para particulares, empresas y comunidades de propietarios afectadas por el corte de agua potable y otro tipo de consecuencias de la dana 'Alice' que sacudió al municipio. Estará disponible en la casa consistorial, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 h a 19.00 horas por la tarde.

Los ciudadanos podrán recibir información y apoyo para la gestión de dos tipos de trámites. Aquellas personas que hayan sufrido daños en alguna de sus propiedades o negocios a consecuencia del paso de la 'Alice' por el municipio de Los Alcázares tienen disponibles unos formularios que estarán dirigidos a la Delegación del Gobierno.

Este trámite tiene fecha límite por lo que aquellas personas interesadas en solicitar las líneas de ayuda deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación oficial. Toda la información y los formularios pueden consultarse en su sección de la web municipal.

Debido al corte de agua potable que afectó a Los Alcázares tras la dana, el Ayuntamiento ha habilitado tres formularios informativos dirigidos a vecinos, comercios y comunidades de propietarios, con el fin de recoger los gastos extraordinarios o perjuicios sufridos. Estos formularios no constituyen una solicitud de ayuda directa, sino que servirán para que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la creación de un fondo de compensación para ciudadanos, empresas y comunidades afectadas.

Los formularios están disponibles en la web municipal y el registro de estos documentos podrá realizarse presencialmente en el Ayuntamiento de Los Alcázares o de forma online a través de la sede electrónica.

