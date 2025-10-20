Un punto de información en Los Alcázares para los afectados por el corte de agua potable El objetivo del Ayuntamiento es ayudar a particulares, comunidades de propietarios y empresas que han sufrido todo tipo de daños por la dana 'Alice'

LA VERDAD Lunes, 20 de octubre 2025, 15:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha habilitado un punto de información y asesoramiento para particulares, empresas y comunidades de propietarios afectadas por el corte de agua potable y otro tipo de consecuencias de la dana 'Alice' que sacudió al municipio. Estará disponible en la casa consistorial, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 h a 19.00 horas por la tarde.

Los ciudadanos podrán recibir información y apoyo para la gestión de dos tipos de trámites. Aquellas personas que hayan sufrido daños en alguna de sus propiedades o negocios a consecuencia del paso de la 'Alice' por el municipio de Los Alcázares tienen disponibles unos formularios que estarán dirigidos a la Delegación del Gobierno.

Este trámite tiene fecha límite por lo que aquellas personas interesadas en solicitar las líneas de ayuda deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación oficial. Toda la información y los formularios pueden consultarse en su sección de la web municipal.

Debido al corte de agua potable que afectó a Los Alcázares tras la dana, el Ayuntamiento ha habilitado tres formularios informativos dirigidos a vecinos, comercios y comunidades de propietarios, con el fin de recoger los gastos extraordinarios o perjuicios sufridos. Estos formularios no constituyen una solicitud de ayuda directa, sino que servirán para que el Ayuntamiento solicite a la Mancomunidad de Canales del Taibilla la creación de un fondo de compensación para ciudadanos, empresas y comunidades afectadas.

Los formularios están disponibles en la web municipal y el registro de estos documentos podrá realizarse presencialmente en el Ayuntamiento de Los Alcázares o de forma online a través de la sede electrónica.