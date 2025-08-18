La nueva Oficina de Turismo de Los Alcázares dará servicio presencial y telemático 24 horas al día

LV Lunes, 18 de agosto 2025, 23:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Alcázares, a través de su Concejalía de Turismo, ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto para crear una nueva Oficina de Turismo, que ofrecerá atención presencial y telemática las 24 horas del día a vecinos y visitantes.

Con un presupuesto de 151.781 euros para la construcción y equipamiento de la oficina y un plazo de ejecución de tres meses, el proyecto saldrá a licitación en las próximas semanas y se prevé que la oficina esté en funcionamiento a finales de este año o a inicios de 2026. La nueva instalación, de cerca de 40 metros cuadrados, estará situada en la avenida Río Nalón, uno de los ejes comerciales más importantes del municipio, en una ubicación estratégica rodeada de hoteles, alojamientos turísticos y comercios, en una zona recientemente modernizada y transformada. El edificio contará con fachada acristalada, cubierta ajardinada y climatización eficiente, garantizando un servicio moderno, accesible y adaptado a las necesidades del turismo actual.

Además, el proyecto incluirá mejoras tecnológicas, como pantallas interactivas de uso ininterrumpido, que se incorporarán gracias a la financiación prevista en el Eje 3 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con cargo a los fondos europeos 'Next Generation'.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTP) financiado por la Unión Europea, dentro del componente de modernización y competitividad del sector turístico. La concejala de Turismo, María José Díaz Aragón, afirma que la oficina será «un espacio abierto, cercano y accesible, pensado para que cualquier visitante pueda recibir atención, planificar su estancia y conocer todo lo que nuestro municipio puede ofrecer». Aragón considera que es un paso importante dentro de la estrategia para consolidar Los Alcázares como un destino turístico inteligente.