El dibujante Puebla será el pregonero de la 53ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar

La Semana Internacional de la Huerta y el Mar tiene un pregonero muy especial para su 53ª edición: el dibujante José Manuel Puebla Ros, conocido como Puebla. Vinculado desde su infancia a los «remojones» de Los Narejos gracias a sus abuelos paternos y sus padres, mantiene su admiración por su paseo marítimo, sus playas y también su gastronomía.

«Para mí es todo un honor, porque esta Semana es tan solo un año más joven que yo, y estas fiestas están ancladas a nuestra memoria y a nuestros recuerdos más felices, y que yo pueda formar parte de esto es muy gratificante», afirma. Recuerda cómo de adolescente hacía unos 12 km en bici por las carreteras del trasvase para darse un baño en esas «aguas termales» de las playas del municipio, y tomarse una horchata en el bar de Juana 'La Polla', como era conocida la que también era propietaria del cine de Los Narejos. Por eso adelanta que su pregón se centrará en «de dónde venimos», pues «las tradiciones son un punto de referencia estable para sortear estos tiempos líquidos de pocas certezas y constante transformación hacia no se sabe qué», indica como base de esta intervención, que tendrá lugar el día 14 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento, a las 22:00 horas.

Con motivo de su pregón, Puebla obsequiará, junto al Ayuntamiento de Los Alcázares, con una viñeta que ha dibujado «con mucho mimo y cariño» a los asistentes al pregón.

«Para nosotros es un honor que uno de los dibujantes más destacados de nuestra región sea el encargado de dar el pregón, porque ha demostrado con su humor gráfico su sensibilidad para ofrecer un punto de vista diferente de la actualidad, sin olvidarse nunca de dar voz a eventos, celebraciones y tradiciones de cualquier rincón de este territorio», destaca el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera. «Estamos convencidos que con sus palabras inspirará a poner en valor nuestras tradiciones y los tesoros de nuestro municipio», añade el concejal de Cultura, Antonio López Campoy.

Sobre Puebla

El dibujante cartagenero José Manuel Puebla Ros es Licenciado en Bellas Artes (Universidad de Sevilla, 1995). Su exitosa trayectoria como humorista gráfico en los diarios ABC y LA VERDAD (Región de Murcia) le ha valido el reconocimiento en diferentes sectores profesionales de la abogacía, agricultura, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Premio Fundación Guardia Civil 2015 y Medalla al Mérito Policial con distintivo Blanco, 2024), pero también, de organizaciones no gubernamentales por su divulgación en favor de la plena inclusión (Astrade 2025).

Su faceta como cartelista e ilustrador sigue ampliándose, siendo su trabajo más magno e impactante hasta la fecha, el diseño de la lona de 1.000 metros cuadrados que cubrió los trabajos de restauración de la Catedral de Murcia, premiado en el Festival de Comunicación de Sevilla 2024 (Premios Agripina), en el FePI 2024 (Córdoba, Argentina) y en el certamen WINA de Los Ángeles (California, EE.UU.).

Tiene cinco libros recopilatorios publicados: 'Con buen talante', 'Por no llorar', 'Si no fuera por estos raticos', 'No está todo reído' y 'La ventana indiscreta'.