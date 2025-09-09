El alcalde de Los Alcázares publica un bando con recomendaciones y medidas ante el riesgo de inundaciones Pide revisar cubiertas y desagües y retirar objetos en terrazas; recuerda la prohibición de dejar enseres en la calle en días de aviso por lluvias

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha publicado un Bando con recomendaciones y medidas de prevención de inundaciones ante posibles episodios de fuertes lluvias. «La prevención y una población bien informada son garantía de seguridad. Por ello, desde el consistorio se pide la colaboración de vecinos, negocios y empresas, siguiendo unas pautas sencillas pero fundamentales», informó este martes el Consistorio en un comunicado.

Indica que la corporación ha lanzado un Bando de la alcaldía con «una serie de recomendaciones y medidas preventivas dirigidas a la ciudadanía, empresas y sectores productivos del municipio, ante la llegada de la época del año en la que suelen registrarse los episodios de lluvias más intensas».

El documento recoge pautas específicas para viviendas, negocios, empresas industriales, explotaciones agrícolas, obras en curso y alojamientos turísticos, así como consejos generales de autoprotección en la vía pública.

Entre ellas se incluyen la revisión de cubiertas y desagües; la retirada de objetos en patios y terrazas que puedan ser arrastrados por el agua; la prohibición de depositar enseres en la vía pública durante los días de aviso por lluvias; y la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios en momentos de máxima alerta.

«La experiencia nos ha enseñado que estar preparados es clave para reducir riesgos y proteger a nuestras familias, nuestras viviendas y nuestras empresas. Siguiendo unas pautas sencillas podemos ayudar a minimizar los efectos de las lluvias torrenciales en nuestro municipio», señaló Pérez Cervera.

Seguir las indicaciones oficiales

El bando también incide en la importancia de atender en todo momento los avisos oficiales del Ayuntamiento, Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el 112.