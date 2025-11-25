Velas, música y danza por el 25N en Lorca Este año la manifestación habitual se ha sustituido por una concentración en la plaza de Calderón

Decenas de personas asistieron este martes en la plaza de Calderón de Lorca al acto reivindicativo convocado por la Federación de Organizaciones de Mujeres (FOML) y las asociaciones Mujeres Jóvenes de Lorca y Lorcaíris, con motivo del 25N. Este año consistió en una concentración en lugar de la habitual manifestación por las calles del centro de la ciudad.

Se rindió homenaje a las víctimas de violencia de género junto al monolito que las recuerda todo el año, donde se colocó una vela por cada una de las 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Tras la lectura de un manifiesto hubo actuaciones musicales y un espectáculo de danza contemporánea.

«No son cifras, son vidas», dijo la presidenta de la FOML, Pilar Fernández, durante su discurso. Exigió «centros de crisis 24/7 que funcionen, justicia que proteja y repare, coeducación integral y derechos sexuales y reproductivos garantizados. Ni un paso atrás en Lorca».

Fernández señaló que «la prevención empieza en las aulas y en las pantallas, queremos barrios que cuidan, institutos con coeducación real y redes de apoyo para que ninguna joven esté sola». Reclamó la convocatoria inmediata en el municipio del Consejo Sectorial de la mujer «como lugar estable y de diálogo entre el Ayuntamiento y las asociaciones» con un calendario periódico, grupos de trabajo y seguimiento público de acuerdos.

Temas

Lorca