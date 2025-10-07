El PSOE de Lorca exige al Gobierno regional que abone la ayudas pendientes a los damnificados por los terremotos de 2011 La Consejería de Fomento confirma que quedan seis por resolver y culpa al Ministerio de Vivienda de los retrasos

El PSOE de Lorca exigió este martes al Gobierno regional que abone de inmediato las ayudas pendientes a las familias damnificadas por los terremotos de 2011. El concejal Juan Carlos Segura afirmó que «es un auténtico escándalo que 14 años después haya vecinos esperando el dinero que por justicia les corresponde». Recordó que el Gobierno central transfirió 500.000 euros a la Comunidad Autónoma para saldar las ayudas pendientes y que el Gobierno regional anunció en febrero que los pagos se harían de inmediato pero aún no se ha hecho efectivo ocho meses después.

La diputada regional Marisol Sánchez recordó que la partida fue aprobada en Consejo de Ministros hace un año y que el «Gobierno de España sí ha cumplido con Lorca». Anunció que pedirá en la Asamblea Regional que la Administración autonómica «responda por el dinero retenido en las cuentas» de la Comunidad.

Fuentes de la Consejería de Fomento informaron de que de los 16.700 expedientes tramitados por la Administración regional solo quedan seis pendientes de abonar por un importe de 63.000 euros. Añadieron que se están tramitando «cuestiones administrativas de diversa índole» para proceder a los últimos pagos.

Según la Consejería de Fomento, los expedientes de ayudas de los terremotos se habrían abonado ya si el Ministerio de Vivienda hubiera abonado directamente las cantidades a los afectados, como han hecho otros ministerios con anterioridad. Los retrasos «son responsabilidad única» del Gobierno central que ha tardado 14 años en abonar las ayudas pendientes.