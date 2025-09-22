La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Centro de salud San Diego, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

El PSOE de Lorca exige que la atención no urgente en los centros de salud sea en un máximo de 72 horas

Presentará en el Pleno municipal y en la Asamblea Regional una moción para solicitar mejoras

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:35

El PSOE de Lorca censuró este lunes que el Área III de Salud está «totalmente discriminada» y que los lorquinos tienen que esperar más de 10 días para ser atendidos por su médico de cabecera. La portavoz, Isabel Casalduero, señaló que los profesionales soportan cuotas por encima de las 1.700 tarjetas sanitarias, cuando no deben superar las 1.200, tal y como se establece en la 'Estrategia de Mejora de la Atención Primaria' presentada por el Gobierno regional. «Es una falta de coherencia y no hay profesional que lo resista», consideró la diputada en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez.

Casalduero dijo que esta situación se agrava en los centros de salud de San Diego y La Viña y adelantó que su grupo presentará una moción al Pleno municipal con 12 peticiones para mejorar la sanidad pública. La primera de ellas es garantizar la accesibilidad y la universalidad en los centros de salud, eliminando las listas de espera y garantizando el acceso de la atención no urgente en un máximo de 72 horas.

También la «reposición inmediata» de la vacantes y facilitar la atención por los mismos profesionales durante el mayor tiempo posible, incentivando la permanencia en el puesto de trabajo.

El PSOE reclamará dotar a la Atención Primaria con un presupuesto adecuado, que represente el 25% del total del gasto sanitario, sin contar el gasto en recetas, y orientado a la adecuada dotación de personal, desarrollo de nuevas infraestructuras y mantenimiento y mejora de las ya existentes.

Además, pedirá la ejecución de las inversiones previstas en la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria, que los menores de 14 años sean atendidos por pediatras y que se potencie la enfermería pediátrica en el ámbito de la atención primaria.

Fuentes de la Consejería de Salud señalaron que, según datos actualizados del Servicio Murciano de Salud, el 71% de los pacientes del Área III esperan menos de cuatro días para ser vistos por su médico de familia, y de ellos el 27% son atendidos el mismo día que piden cita.

Según las mismas fuentes, en Pediatría, el 90% de los menores son atendidos en menos de cuatro días y de éstos, el 61% son vistos el mismo día en el que sus padres o tutores solicitan la cita.

En el caso del centro de salud de San Diego, el 80% de los pacientes son vistos en menos de cuatro días y de ellos, más del 20% el mismo día. En La Viña, más de la mitad de los pacientes adultos son atendidos en menos de cuatro días y en el caso de los niños el porcentaje llega al 100%.

La Consejería destacó el esfuerzo del Servicio Murciano de salud y de los profesionales pese a que el Ministerio de Sanidad sigue sin abordar el principal problema que tienen todas las comunidades autónomas, la falta de profesionales, sobre todo en medicina de familia y pediatría.

