El PSOE de Lorca denuncia insalubridad en el barrio de Los Ángeles Piden que el consistorio cumpla con la ordenanza de convivencia ante las quejas vecinales

Un operario del servicio de limpieza trabajando en la zona del parque del barrio de Los Ángeles de Lorca este jueves tras la denuncia del PSOE.

Gloria Piñero Jueves, 7 de agosto 2025, 13:49

El barrio de Los Ángeles de Lorca necesitaría mayor vigilancia y limpiezas urgentes ante quejas vecinales por la acumulación de basura, concretamente, en su parque. Así lo denunció el concejal socialista en el Ayuntamiento, José Luis Ruiz.

Según el edil, llegaron a él varias quejas de vecinos por «la dejadez en la limpieza y el mantenimiento de las calles y espacios públicos» en dicho barrio. Para Ruiz, «este estado de insalubridad, que ha alcanzado niveles bochornosos, es preocupante».

El edil aclaró que «es responsabilidad del alcalde, Fulgencio Gil y del concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas, garantizar la limpieza de Lorca y hacer que se cumpla la ordenanza de convivencia». Asimismo, añadió que «es especialmente grave que el parque de Los Ángeles esté en tal estado de abandono, más aún cuando el recibo de la basura ha subido un 22%».

Ruiz insistió en la necesidad de intervenciones urgentes para mejorar las condiciones de higiene. «Se debe asegurar que todos los niños y niñas que acuden a este parque puedan hacerlo en condiciones». El edil enumeró la gran cantidad de botellas de vidrio y otros residuos hallados en la zona, así como restos orgánicos de diversos animales, «lo que hace que se haga insoportable disfrutar de estas instalaciones públicas». La totalidad del municipio necesita una intervención integral», aseveró.

Tan solo horas después de la denuncia, pudo verse durante la mañana de este jueves a tres operarios de limpieza trabajando para acondicionar la zona. Llenaron varias bolsas de recogida de residuos que habían ido acumulándose.

En respuesta a las declaraciones del edil, fuentes municipales indicaron que «este tipo de intervención no corresponde a Limusa, sino a la concejalía de Parques y Jardines». Además, admitieron ser conscientes de «actuaciones incívicas que afectan a todos y que se están sancionando«.

Desde el consistorio, aseguraron, «se ejecutan multas con frecuencia a sujetos que no sienten conciencia medioambiental y tiran la basura o enseres en la vía pública sin miramientos», y añadieron que «cuando tenemos que actuar, lo hacemos».

Las mismas fuentes recordaron que «el equipo de Gobierno actual arregló la valla de la pista deportiva del parque del barrio de Los Ángeles, pues su estado suponía un peligro para los jóvenes que la utilizan, así como se encargó de pintar y adecentar la zona».

