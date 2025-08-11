El PSOE de Lorca denuncia un 'asentamiento irregular' junto al barrio de San Pedro Los socialistas reclaman la actuación urgente para devolver la salubridad al lugar, mientras el Ayuntamiento culpa al Gobierno central

Gloria Piñero Lunes, 11 de agosto 2025, 16:31

Colchones, enseres y acumulación de basura constituye la imagen que ofrece estos días la ruta senderista conocida como 'Las Ermitas', diseñada para poner en valor el patrimonio religioso y cultural del municipio, conectando lugares históricos e iglesias representativas. Lo ha denunciado este lunes el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz.

El edil ha mencionado la «situación de abandono» en la que se encontraría uno de los tramos de dicha ruta, comprendido entre el mirador del Castillo y el Parque de la Mujer. Asimismo, ha acusado al actual equipo de Gobierno de «no saber impulsar iniciativas propias».

El edil ha explicado que el estado del recorrido es «preocupante» debido a la acumulación de basura y al deterioro del pavimento tras las lluvias de este año, lo que, en sus palabras, «lo hace más peligroso para transitar». Asimismo, ha señalado la presencia de un asentamiento irregular próximo al barrio de San Pedro, que «perturba la tranquilidad de muchos de los vecinos y vecinas, como nos han hecho saber».

La ruta, inaugurada en marzo de 2023, fue diseñada «para poner en valor las ermitas de los barrios altos de Lorca, recorriendo tramos urbanos y la ladera del Castillo», ha aclarado el edil. «Es una pena que se eche a perder un lugar por el que transitan cientos de deportistas e incluso turistas», se ha lamentado.

Al hilo, el concejal ha recordado la reciente «subida de impuestos del 22% en el recibo de la basura, para que todo el término municipal: barrios, pedanías y hasta rutas deportivas, esté completamente abandonado y lleno de suciedad». A su juicio, esta situación refleja «un claro despropósito y una falta total de interés por parte del alcalde, Fulgencio Gil, y sus concejales».

Ante estas declaraciones, fuentes municipales han respondido que «si actualmente está tan deteriorada, será por la escasa calidad del proyecto que el anterior equipo de Gobierno presentó». Asimismo, han reclamado el pago de los más de dos millones de euros que «el Gobierno central continúa sin realizar tras los daños acontecidos por la pasada DANA». Estas mismas fuentes adelantan que el Ayuntamiento de Lorca tiene que «asumir competencias impropias con inversiones que repercuten en el dinero de los lorquinos».

No se han pronunciado respecto al «asentamiento ilegal» que el edil socialista menciona, pero sí han aclarado que «en la zona se llevan a cabo trabajos a través de los programas para desempleados incluidos en los Consejos Comarcales de Empleo». En este sentido, han añadido que «los barrios altos de Lorca se encuentran dentro de un proyecto de dinamización desarrollado por la fundación 'Iniciativas El Gigante', en colaboración con el Ayuntamiento para la revitalización del barrio de San Pedro y su entorno». Dentro del proyecto se encuentran actividades para mayores y pequeños, como el 'cine de barrio', talleres de flamenco o la creación de una biblioteca infantil.

También han mencionado «las obras de mejora de acceso peatonal y ciclista al Castillo de Lorca desde el aparcamiento de Los Pilones, una inversión de más 34.000 euros». Para concluir, han recordado «el ajardinamiento del vial de los Barrios Altos y, precisamente, de la Ruta de las Ermitas, la repoblación de las laderas del Castillo de Lorca y el mantenimiento de podas, riegos, abonados y replantación de las zonas verdes de los barrios de San Pedro, San Lázaro, Santa María y San Roque, y la colaboración en la restauración de la iglesia de San Lázaro».