El PSOE critica el retraso en la apertura de la nueva escuela infantil de San Antonio El Ayuntamiento confirma su puesta en marcha este trimestre

Inma Ruiz Viernes, 17 de octubre 2025, 16:30

El PSOE denunció este viernes la «grave falta de previsión» del Ayuntamiento de Lorca tras el retraso en la apertura de la escuela infantil de San Antonio, que debía haber iniciado el curso escolar en septiembre con 82 plazas.

La portavoz, Isabel Casalduero, aseguró que la obra se entregó el 30 de junio, pero a día de hoy el Consistorio sigue sin adjudicar el contrato del personal docente y técnico. Lamentó que tampoco se aprobó a tiempo el contrato del material, que se realizó el 12 de septiembre, cuando el curso ya había empezado. Recordó que el proyecto «fue gestado» por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, que logró la financiación necesaria para su construcción.

La líder de la oposición dijo que esta situación es «inadmisible» porque 82 familias lorquinas se han visto afectadas por la «incompetencia del equipo de gobierno». Aclaró que «no es un problema de dinero ni de obra, es pura falta de gestión» porque «han tenido meses para organizarlo todo». Exigió al alcalde, Fulgencio Gil, que agilice todos los trámites pendientes y de una fecha concreta de apertura del centro.

«Las familias merecen respeto y soluciones, no excusas. Este gobierno ha demostrado que no tiene ni planificación ni sensibilidad con los problemas reales de los lorquinos», consideró Casalduero.

Fuentes municipales informaron de que la apertura se realizará en este trimestre, cuando finalicen los trámites necesarios, y que de ello están informados los usuarios. Las mismas fuentes añadieron que aún está abierto el plazo de presentación de solicitudes.

La nueva escuela infantil tiene una superficie construida de 800 metros cuadrados y seis aulas en una sola planta para albergar a niños de cero a tres años. Las obras han sido financiadas con una subvención de 1,2 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation' a los que el Ayuntamiento ha añadido otros 252.000 euros para completar el coste.