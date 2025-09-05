El pregonero de la feria chica de Lorca clama por la conservación del santuario patronal

El pregón de las fiestas en honor a la Patrona de la ciudad se convirtió anoche en un alegato por la conservación de su santuario. ... Fue pronunciado por el presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, Pedro Millán, que alertó sobre el mal estado de los tejados del edificio del siglo XVIII y de las filtraciones y humedades que afectan a las pinturas murales que narran la historia de la ciudad, entre ellas las de la batalla de Serón, la entrega de llaves, del campamento cristiano o la de la batalla de los Alporchones. Urgió a las administraciones a su restauración para evitar que se pierdan porque «estas pinturas deben llevar a lo más profundo de nuestra tradición familiar a todos los lorquinos futuros».

Añadió que «sin el cuidado que merece la cúpula del santuario, con la coronación de la Inmaculada, nuestra arraigada fe se diluirá en la nada». Millán advirtió de que si las pinturas del antecamarín, también afectadas por las filtraciones, acaban tan dañadas como la del Cristo de Cope, el más afectado por las humedades y ya casi imperceptible, «no podremos entender con claridad visual la sagrada tradición de la llegada de nuestra protectora y patrona». El presidente de la hermandad dijo también que «si el convento se viene abajo», debido a su mal estado de conservación agravado tras la marcha de los padres franciscanos, «no podremos dar testimonio físico de la presencia franciscana, de las experiencias de nuestros padres y abuelos».

El santuario patronal recuperó ayer, coincidiendo con las fiestas patronales, una talla de la Inmaculada que fue colocada en su hornacina tras la restauración a la que ha sido sometida en el taller municipal, bajo la dirección de Antonio García Rico.

Ampliar Colocación de la talla restaurada en su hornacina. G. J. Martínez / AGM

La imagen de estilo neobarroco fue tallada por José Sánchez Lozano en 1947, está compuesta por diversas piezas y se encontraba en un estado muy degradado por múltiples golpes, laceraciones, pérdidas de policromía y suciedad muy adherida. El restaurador se ha servido de fotografías antiguas para realizar el trabajo y destacó la «exquisita policromía» que ha salido a la luz tras la limpieza.

Despliegue policial

Las fiestas patronales tendrán esta noche una de las actuaciones principales del programa, la del dúo Azúcar Moreno, que ofrecerán un concierto en el escenario instalado en la plaza del Rey Sabio a las 23.30 horas.

El alcalde, Fulgencio Gil, informó de que el operativo de seguridad será más amplio que en los últimos años. Estarán activos los 130 efectivos que componen la plantilla de la Policía Local y destacó la presencia de agentes de paisano y de la unidad equina, como novedad, que intervendrá en actos en los que se produzcan grandes aglomeraciones de gente. Los drones tendrán también «una presencia muy destacada en la feria chica» para reforzar la vigilancia desde el aire. Habrá vigilancia privada y se llevará a cabo un control exhaustivo del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Se instalará además un 'punto seguro' con personal especializado para la asistencia y prevención de la violencia sexual que ofrecerá información y apoyo a las personas que puedan estar en una situación de riesgo.