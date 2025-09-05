La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Millán, durante el pregón en el santuario, bajo algunas de las pinturas murales dañadas. G. J. Martínez / AGM

El pregonero de la feria chica de Lorca clama por la conservación del santuario patronal

El presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas alerta sobre humedades y filtraciones que afectan a las pinturas murales del templo

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:54

El pregón de las fiestas en honor a la Patrona de la ciudad se convirtió anoche en un alegato por la conservación de su santuario. ... Fue pronunciado por el presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, Pedro Millán, que alertó sobre el mal estado de los tejados del edificio del siglo XVIII y de las filtraciones y humedades que afectan a las pinturas murales que narran la historia de la ciudad, entre ellas las de la batalla de Serón, la entrega de llaves, del campamento cristiano o la de la batalla de los Alporchones. Urgió a las administraciones a su restauración para evitar que se pierdan porque «estas pinturas deben llevar a lo más profundo de nuestra tradición familiar a todos los lorquinos futuros».

