La Policía Local de Lorca incorpora ocho nuevos vehículos y dos drones

El alcalde, concejales y mandos policiales observan el vuelo del nuevo dron de la Policía Local junto a algunos de los vehículos que se incorporan a la flota.

Inma Ruiz Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

La Policía Local de Lorca mejorará su equipamiento con la incorporación de ocho nuevos vehículos y dos drones con una inversión que supera los 300.000 euros. Cuatro de los automóviles son tipo SUV y han sido adquiridos en propiedad por el Ayuntamiento para realizar patrullas por el casco urbano y las pedanías. Son híbridos y disponen de etiqueta ambiental 'eco' de la Dirección General de Tráfico por tratarse de vehículos de bajas emisiones.

Otro de los coches, también híbrido, es tipo Pick-up y ha sido adquirido gracias a una subvención de la Comunidad Autónoma. El alcalde, Fulgencio Gil, que presentó este lunes la renovación de la flota de la Policía Local, explicó que estos cinco vehículos están siendo equipados con los sistemas y recursos policiales para entrar en servicio en las próximas semanas.

Los agentes de la unidad de tráfico y movilidad dispondrán también de dos nuevas motocicletas equipadas con kit policial y el servicio de señalización vial, de una furgoneta. Según el alcalde, las nuevas incorporaciones dejan el parque móvil de la Policía Local «en una situación óptima» a falta solo de alguna renovación puntual.

Gil informó además del refuerzo de la unidad de drones con dos nuevos dispositivos de última generación que se suman a los dos ya existentes. Uno de ellos está dotado de cámara térmica dual de alta resolución, de tecnología más avanzada que el se puso en funcionamiento hace varios meses y con el que se han logrado resultados muy relevantes gracias a la capacidad de detección que ofrecen las cámaras en condiciones de baja visibilidad o en zonas de difícil acceso. El nuevo dron permite realizar reconocimientos precisos desde gran altura, su autonomía de vuelo es superior a los 40 minutos y se destinará a grabar en grandes eventos y a realizar vigilancias urbanas y rurales.

Según el alcalde, estos nuevos dispositivos «aportan un salto cualitativo al trabajo de la unidad de drones» y un «avance en la modernización de los medios tecnológicos» de la policía «diseñados específicamente para funciones de seguridad y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Subrayó también que la unidad de drones se consolida como «una de las más innovadoras de la Región» y que el Ayuntamiento «reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la rápida respuesta ante emergencias».

El alcalde resaltó que «es un hecho que el Ayuntamiento se está viendo obligado a asumir y prestar competencias que realmente debería realizar el Gobierno central» y alabó el «trabajo y esfuerzo» de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil pese a la insuficiencia de las plantillas de ambos cuerpos. Añadió que la inversión del Consistorio en materia de seguridad debería completarse con una «inversión gemela y paralela» del Ministerio del Interior.

Recordó la reciente incorporación a la plantilla de diez nuevos agentes que refuerzan las unidades de incidencias y proximidad (Udip) y de movilidad y tráfico y que darán soporte también a la nueva unidad de pedanías. También avanzó la próxima convocatoria de oposiciones para sumar otros cinco agentes y acercarse así al objetivo de los 150 policías.

Temas

Policía Local de Lorca