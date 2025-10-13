La Policía Local de Lorca aumenta los controles un 30% y roza el millar de dispositivos preventivos en lo que va de año Los agentes identificaron a 3.457 personas y se practicaron 228 detenciones

La Policía Local de Lorca ha aumentado los controles un 30% en lo que va de año con respecto a 2024 y ha practicado 997, hasta tres diarios en el casco urbano y las pedanías. Lo confirmó este lunes el concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, que detalló que se trata de «dispositivos integrales» para garantizar el cumplimiento de las normas de tráfico, seguridad y normativa local. Subrayó su importancia preventiva y disuasoria de la comisión de delitos porque «se mira todo y se requisan armas e instrumentos para cometer robos y otros delitos», además de sustancias estupefacientes.

Bayonas informó de que los agentes han identificado a 3.457 personas y practicaron 228 detenciones, un 2% menos que el año anterior. Realizaron 69 atestados por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, dos por conducción temeraria, siete por negarse a someterse a las pruebas de detección y otros seis por concurrencia de conducción influenciada y sin permiso legal.

La policía realizó 60 actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad ciudadana como intervenciones en riñas, conflictos o desórdenes públicos y levantaron 10 actas por posesión ilícita de armas blancas u objetos peligrosos. Las denuncias por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública rozan las 200 y por tenencia y consumo de sustancias prohibidas, 235.

En lo que va de año se han tramitado casi un centenar de denuncias por incumplimiento de la ordenanza de limpieza viaria, de las que 43 fueron por depositar la basura fuera de horario. También se ha intervenido en 80 denuncias por ruidos provenientes de viviendas.

El jefe de la Policía Loca, Agustín Fernández, resaltó que las 67 cámaras de seguridad instaladas en el casco urbano y las pedanías han supuesto un «salto cualitativo», son una herramienta «fundamental para trabajar en el esclarecimiento» de los hechos delictivos. Precisó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan entre tres y seis peticiones diarias de las imágenes grabadas con estos dispositivos en distintos puntos del municipio y resaltó su importancia «a la hora de aportar pruebas muy relevantes en las investigaciones de todos los sucesos».

El trabajo con los drones les ha permitido una «nueva operativa» porque vigilan parques y las inmediaciones del castillo evitando ser vistos. «Estamos intentando anticiparnos con esa visión cenital» de una manera más rápida y con menos agentes, aseguró Fernández,

Galería de tiro

El concejal informó de que este lunes han comenzado las obras de construcción de una galería de tiro en el sótano del edificio de la Policía Local en el Centro Integral de Seguridad. Está financiada por la Comunidad Autónoma, tiene un presupuesto de 250.000 euros y está previsto que las obras finalicen antes de que termine el presente año.