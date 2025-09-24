El Pleno de Lorca dará luz verde a la ordenanza para la aplicación de las zonas de bajas emisiones Está previsto que entre en vigor antes de que acabe el año

Inma Ruiz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

La ordenanza para la aplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Lorca se debatirá en el Pleno del próximo lunes para su aprobación inicial. Se abrirá entonces un periodo de exposición pública por el plazo de un mes y, si no hay alegaciones, entrará en vigor antes de que acabe el año, según confirmaron a LA VERDAD fuentes municipales.

El concejal del PSOE José Luis Ruiz criticó «la enésima incoherencia» del PP por la elaboración de la ordenanza que incluye restricciones para los vehículos sin etiqueta ambiental y sanciones para los que incumplan la norma. Aseguró que los populares llevan «meses mintiendo» a los lorquinos sobre la ZBE, «cambian de criterio, establecen sanciones» y publican la norma en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento «en pleno agosto y de espaldas a la ciudadanía y los colectivos».

Recordó que durante su etapa en la oposición el PP acusó al equipo de gobierno de planear «multar a más de 20.000 vehículos diarios desde enero de 2023 y prometieron que ellos iban a tumbar la ZBE pero hoy, más de dos años después, nos traen una ordenanza que mantiene la misma zona prevista y además introduce sanciones de 200 euros, un 30% más en caso de reincidencia», dijo Ruiz.

No tiene carácter sancionador

Fuentes municipales indicaron que no está previsto establecer medidas prohibitivas ni sanciones y que se contempla la restricción de los vehículos sin etiqueta ambiental a partir del año 2030 en las ZBE siempre que no sean residentes en el interior de éstas o se dirijan a aparcar a los parkings públicos. Estos coches son los matriculados con anterioridad a 2001 en el caso de los de gasolina y a 2006 para el caso de los diésel. Reiteraron que la norma «no tiene carácter sancionador y cualquier tipo de sanción, en su caso, no llegaría hasta 2030».

Han concluido las obras para el calmado de tráfico en calles del casco histórico y en la alameda Rafael Méndez y ya está abierto al público un parking disuasorio en la calle Periodista Ángela Ruiz. En los próximos días se iniciará la última actuación de las previstas en la calle Selgas, que tendrá plataforma única.

Las mismas fuentes indicaron que sí ha habido modificaciones, aceptadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad por las «numerosas incoherencias» del anterior plan. «No estaba adecuado a la realidad del municipio» ni se había tenido en cuenta la proyección de las obras de soterramiento del AVE.

Confirmaron que el Ayuntamiento está cumpliendo todos los plazos establecidos por lo que se aprovechará al completo la subvención de 3,2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. El proceso «se está realizando con la máxima transparencia», concluyeron.